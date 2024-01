Studiare all’estero: le 10 città più amate dagli italiani

Per molti ragazzi, poter studiare all'estero rappresenta un'occasione incredibile, sia per imparare una nuova lingua che per trovare opportunità lavorative interessanti. La classifica stilata da HousingAnywhere, piattaforma specializzata negli affitti a medio e lungo termine, ci rivela quali sono le città straniere preferite dai giovani italiani. Al decimo posto troviamo Lisbona (in foto): qui i prezzi sono aumentati del 33%, sino a raggiungere una media di 600 euro per una stanza privata. È la città più cara in Europa.