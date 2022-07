Le spiagge meno note della Puglia per un’estate da sogno

Sebbene la Puglia sia tra le principali mete balneari italiane, rinomata per le sue spiagge da sogno e per delle acque cristalline da far invidia a località ben più esotiche, ci sono alcune deliziose calette che non hanno perso il loro fascino selvaggio a causa del turismo. Sono piccole oasi poco conosciute dai viaggiatori, e per questo mantengono intatta la loro pura bellezza naturale. Una è, ad esempio, la spiaggia di Murgia della Madonna (conosciuta anche come Spiaggia del Sospetto), a pochi passi da Vico del Gargano.