La classifica delle 10 fioriture più belle del mondo

Si può stabilire una classifica delle fioriture più belle al mondo? A provarci è Japan Rail Pass, la società turistica giapponese che si occupa di servizi ferroviari: attraverso le recensioni di Google e gli hashtag su Instagram, ha stabilito quali sono gli spettacoli della natura da non perdere. Al decimo posto c'è il Kirstenbosch National Botanical Garden (in foto), uno dei giardini botanici più grandi al mondo. Si trova a Città del Capo, e in primavera è una vera meraviglia.