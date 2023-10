I più curiosi villaggi d’Europa da visitare in autunno

In tutta Europa ci sono alcuni villaggi davvero particolari, che inevitabilmente attirano curiosi da ogni angolo del mondo: quali sono i più belli, da visitare ora che l'autunno ha reso le temperature più gradevoli? Partiamo da Kinsale (in foto), piccolo borgo di pescatori situato in Irlanda. È famoso per i suoi ristoranti di pesce, per un porto pittoresco e per il suo coloratissimo centro storico, dove le case sfoggiano tinte decisamente inusuali.