Le più belle sagre del primo weekend di agosto in Italia

Che siate in vacanza in qualche splendida località italiana o ancora no, vale la pena fare un salto a una delle tante manifestazioni tradizionali sparse nel nostro bel territorio, per degustare prodotti tipici, vini locali o birre artigianali, e prendere parte a interessanti iniziative culturali e musicali, o a suggestive rievocazioni storiche. Ecco le sagre e gli eventi da non perdere nel primo weekend di agosto.