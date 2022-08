Musei aperti ad agosto: dove entrare gratis

Tornano le visite gratuite alla domenica nei Musei statali, un'occasione da non perdere per un pomeriggio estivo all'insegna della cultura e dell'arte. Tra i Musei aperti, troviamo il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari, nelle antiche scuderie del Palazzo Rocca, che propone le testimonianze rinvenute in zona relative all'Età del Bronzo e all'Età del Ferro. (Nella foto, il Museo di Chiavari).