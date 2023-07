sì, perché forse la bella stagione è il momento migliore per scoprire i paradisi terrestri che fanno parte del nostro continente come le isole. Noi ne abbiamo selezionate 10 a partire da Madeira (in foto), affascinante isola del Portogallo lambita da un mare blu, piena di fiori tropicali e con persino la più grande foresta laurissilva al mondo, dichiarata patrimonio dell’umanità Unesco.