Le mete low cost dell’estate di quest’anno

Nonostante l'aumento del costo della vita, le vacanze restano una priorità per i viaggiatori italiani. Ma quali sono le destinazioni che permettono di andare un po' più lontano senza spendere un capitale? Per rispondere a questa domanda il Worldwide Holiday Costs Baromete, il barometro annuale dei costi delle vacanze nel mondo del Post Office, ha analizzato 40 destinazioni per confrontare i prezzi di pasti, bevande e altri prodotti essenziali che i turisti probabilmente acquisteranno all'estero. Tra le mete low cost delle vacanze di questa estate troviamo la bellissima Pafos a Cipro (chiamata anche Pafo o Paphos), una meta da sogno con acque cristalline, un susseguirsi di incantevoli arenili e insenature, e spiagge per tutti i gusti.