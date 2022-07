Le isole meno note della Spagna, veri paradisi estivi

Quando pensiamo alle isole spagnole, sicuramente la prima immagine che viene in mente è quella di Tenerife, Maiorca, Lanzarote... Ma per chi ama una vacanza lontana dalla tipica ressa estiva, spiagge tranquille e natura selvaggia, ci sono molte altre isole meno conosciute ma non per questo meno incantevoli, anzi. L'isola della calma oggi è Dragonera, la sesta per estensione delle Baleari, parco naturale protetto dalla natura lussureggiante, eden per lo snorkeling. (Nella foto, veduta sull'isola Dragonera).