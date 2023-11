Europa a Natale: le città illuminate più belle

Le luci pian piano si accendono, e la magia del Natale ha inizio: in tutta Europa, le città si illuminano a festa ed è una vera meraviglia visitarle. Quali sono le più belle? Partiamo da Londra, che come ogni anno si sta preparando ad un Avvento da sogno. Qui ci sono tantissimi luoghi dove vivere le luminarie e gli addobbi natalizi, come ad esempio Carnaby Street, nel quartiere di Soho (in foto).