L'Institute of Economics and Peace ha stilato ilche analizza quali sono i Paesi più sicuri al mondo per vivere e viaggiare. I ricercatori hanno esaminato la criminalità, la violenza, il terrorismo, i conflitti internazionali, la sicurezza e i pericoli per la società. Al decimo posto di questa classifica c'è il Canada (in foto) che si presenta sicuro e senza nessun pericolo particolare o specifico a cui fare attenzione.