I borghi delle Dolomiti più suggestivi durante questo periodo

Le prime nevi imbiancano le montagne, e l'atmosfera natalizia inizia a farsi sentire: quali sono i borghi più belli delle Dolomiti da visitare in queste settimane? Partiamo da, in provincia di Bolzano: un piccolo centro storico fitto di casette in pietra e in legno, da cui spunta il meraviglioso campanile della Chiesa di San Vigilio (in foto), dall'aspetto gotico. Impossibile non perdersi nel fascino della sua natura mozzafiato.