I 10 migliori Paesi d’Europa per viaggiare on the road

Per chi sta progettando un'avventura on the road in Europa davvero indimenticabile, il 'Road Trip Index 2022' di Kayak ha stilato la classifica dei luoghi perfetti per i viaggi su strada, incrociando i dati ambientali ed economici di 33 destinazioni, e basandosi su diversi fattori, quali sostenibilità, campeggio e attività all’aperto, natura e luoghi di interesse, budget, sicurezza e comfort. Al decimo posto della top ten dei migliori Paesi europei per i viaggi on the road troviamo la Svizzera, votata per comfort e infrastrutture. Considerata molto sicura e piacevole per un viaggio in auto, è al primo posto in Europa per le migliori condizioni stradali, oltre ad avere ottime recensioni di autonoleggio e il terzo minor numero di incidenti (a pari merito con il Regno Unito). Ha anche il maggior numero di servizi igienici pubblici, che assicurano soste senza stress. (In foto, una strada panoramica tra le Alpi svizzere)