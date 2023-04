10 mete perfette dove andare ad aprile

Ad aprile la primavera esplode, è il tempo di Pasqua e del ponte del 25: insomma, non mancano certo le occasioni per organizzare una piacevole gita fuori porta o una prima vacanza rilassante. In Valtellina è il momento ideale per praticare trekking, fare gite in bicicletta e passeggiare respirando l'aria frizzante di montagna e i profumi delle fioriture primaverili. (Nella foto, sentiero della Valtellina, Lombardia)