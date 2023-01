10 idee per festeggiare San Valentino in modo originale

Siete alla ricerca di idee romantiche ma davvero originali per festeggiare San Valentino? Eccovi 10 proposte super a partire da una giornata unica con la persona amata sul punto più alto d’Italia, a 3.466 metri con l'impianto di risalita Skyway Monte Bianco. Raggiunta la meta con una futuristica funivia panoramica, godrete degli autentici sapori di montagna con un pranzo alpino al Kartell Bistrot Panoramic. Per ricordare la giornata sul Monte Bianco, un fotografo sarà a disposizione per suggellare l'amore sul punto più alto d’Italia. (Nella foto, Kartell Bistrot Panoramic, Monte Bianco).