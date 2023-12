Le 10 destinazioni più cercate su Google nel 2023

Tempo di “tirare le somme” anche per Google che, come ogni anno, ha diffuso la Top Ten delle destinazioni più cercate sul noto motore di ricerca nel 2023. Al decimo posto ecco il Marocco, che ammalia i turisti per il clima gradevole 12 mesi su 12, per le innumerevoli bellezze architettoniche delle sue iconiche città e per il suggestivo deserto del Sahara. (Nella foto, moschea di Casablanca, Marocco).