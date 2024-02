10 città medievali da visitare in Italia adesso

Quali sono le più belle città medievali da visitare adesso in Italia, approfittando di qualche tiepida giornata di sole? La prima non può che essere Urbino (in foto), deliziosa località nelle Marche: l'area più antica, d'età romano-medievale, conserva alcuni degli edifici più suggestivi, come il Duomo, il Monastero di Santa Chiara e il famoso Palazzo Ducale, uno dei più importanti esempi di architettura rinascimentale italiana.