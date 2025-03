Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Le classiche pinte di birra di San Patrizio

Ogni anno, il 17 marzo, l’Irlanda celebra il suo santo patrono, San Patrizio, con festeggiamenti che si estendono in tutto il mondo, e l’Italia non fa eccezione. Sebbene la tradizione irlandese sia forte nelle isole britanniche, le città italiane stanno acquisendo sempre più popolarità come destinazioni per festeggiare San Patrizio, grazie alla vivacità delle celebrazioni e alla partecipazione di un pubblico entusiasta di immergersi nella cultura irlandese. Che si tratti di concerti di musica folk, eventi enogastronomici o parate colorate, in Italia il 17 marzo è un’occasione per divertirsi e scoprire le tradizioni irlandesi, magari gustando una pinta di Guinness in compagnia.

Nel 2025, le celebrazioni per San Patrizio saranno ancora più speciali, con eventi organizzati in tutto il Paese che promettono di offrire un mix perfetto tra tradizione irlandese e l’ospitalità italiana. Se stai pensando di partecipare ai festeggiamenti, ecco alcune delle città dove le celebrazioni per San Patrizio sono più vibranti e affascinanti.

Milano: Ireland Week e la magia di Spirit of Ireland

San Patrizio, o Saint Patrick, è il santo patrono dell’Irlanda e il 17 marzo viene celebrato in tutto il mondo per onorare la sua vita e il suo ruolo cruciale nell’evangelizzazione dell’Irlanda nel V secolo. La festa di San Patrizio è una delle celebrazioni più importanti non solo per gli irlandesi, ma anche per milioni di persone in tutto il mondo, anche coloro che non hanno origini irlandesi.

Fonte: iStock

Milano è sicuramente una delle città italiane che si prepara con più impegno per celebrare San Patrizio. L’appuntamento principale per il 2025 sarà Ireland Week, che avrà luogo dal 9 al 16 marzo. Durante questa settimana, Milano si trasformerà in una capitale verde, con eventi che spaziano dalla musica dal vivo alla gastronomia irlandese, fino a workshop di danza. Il cuore pulsante di questi festeggiamenti sarà lo Spirit de Milan, un locale che diventa il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono vivere l’Irlanda in pieno centro città. Durante l’Ireland Week, i visitatori potranno godere di:

Concerti di musica tradizionale irlandese : la città ospiterà band provenienti direttamente dall’Irlanda e dalla Scozia, per un’immersione completa nelle sonorità celtiche.

: la città ospiterà band provenienti direttamente dall’Irlanda e dalla Scozia, per un’immersione completa nelle sonorità celtiche. Workshop di danza irlandese : per chi ama muoversi al ritmo di jigs e reels, ci saranno lezioni di danze tradizionali irlandesi, per imparare i passi caratteristici di questa danza vivace.

: per chi ama muoversi al ritmo di jigs e reels, ci saranno lezioni di danze tradizionali irlandesi, per imparare i passi caratteristici di questa danza vivace. Cibo e bevande tipiche: non possono mancare piatti tradizionali come il “beef stew”, il “colcannon” e la birra Guinness, serviti in tutti i ristoranti che aderiscono alla celebrazione.

Livorno: San Patrizio Livorno Festival

Livorno, con il suo porto che richiama atmosfere internazionali, si è sempre distinta per il suo spirito di accoglienza e per l’influenza di molteplici culture, tra cui quella irlandese. Nel 2025, la città toscana ospiterà il San Patrizio Livorno Festival, che si terrà dal 17 al 23 marzo. Questo evento promette di essere una delle celebrazioni più ricche e varie della penisola, con una serie di attività pensate per coinvolgere tutti i sensi. I punti salienti del festival includono:

Concerti di musica celtica : dal folk tradizionale irlandese a sonorità moderne, la musica sarà protagonista indiscussa delle giornate di San Patrizio a Livorno, con band locali e internazionali.

: dal folk tradizionale irlandese a sonorità moderne, la musica sarà protagonista indiscussa delle giornate di San Patrizio a Livorno, con band locali e internazionali. Cucina irlandese : sarà possibile assaporare piatti tipici, tra cui il classico “Irish breakfast” e altre specialità cucinate in modo autentico, grazie alla collaborazione con ristoranti locali.

: sarà possibile assaporare piatti tipici, tra cui il classico “Irish breakfast” e altre specialità cucinate in modo autentico, grazie alla collaborazione con ristoranti locali. Incontri letterari e culturali: l’evento vedrà anche la partecipazione di scrittori e studiosi che parleranno delle tradizioni irlandesi e della figura di San Patrizio, raccontando storie che affondano le radici nella mitologia celtica.

Bologna: Irlanda in Festa

Anche Bologna, città dall’animo vivace e cosmopolita, non è da meno quando si tratta di festeggiare San Patrizio. Dal 14 al 17 marzo 2025, il capoluogo emiliano ospiterà Irlanda in Festa in Piazza Lucio Dalla. Questo evento gratuito si preannuncia essere un’esplosione di energia, con tantissime attività in programma per tutta la famiglia. Tra le principali attrazioni di Irlanda in Festa ci saranno:

Esibizioni musicali dal vivo : la musica tradizionale irlandese, con suoni coinvolgenti di violino, fisarmonica e tin whistle, animerà le piazze bolognesi.

: la musica tradizionale irlandese, con suoni coinvolgenti di violino, fisarmonica e tin whistle, animerà le piazze bolognesi. Balli popolari e danze tradizionali : non solo ascoltare musica, ma anche partecipare attivamente alle danze irlandesi, come il famoso “céilí”, una danza folk che coinvolge tutti i partecipanti.

: non solo ascoltare musica, ma anche partecipare attivamente alle danze irlandesi, come il famoso “céilí”, una danza folk che coinvolge tutti i partecipanti. Cibo e bevande: non mancheranno stand gastronomici con piatti tipici irlandesi, tra cui stufato, pane soda e dolci come il “baileys cheesecake”, accompagnati da una buona pinta di birra.

Fonte: iStock

Roma: il cuore pulsante delle celebrazioni a livello nazionale

Roma, pur non essendo sempre la sede di eventi specifici per San Patrizio come altre città, offre comunque numerose opportunità per vivere la festa in grande stile. Nel 2025, la capitale si prepara a ospitare diversi eventi che abbracciano la tradizione irlandese. I pub e i locali irlandesi della città, come il Fiddler’s Elbow o il The Shamrock Pub, saranno pronti ad accogliere chiunque voglia festeggiare con una pinta di Guinness, musica dal vivo e danze in stile celtico.

Parade e eventi musicali : in diverse piazze di Roma, gruppi musicali suoneranno dal vivo, portando il ritmo dell’Irlanda direttamente nel cuore della capitale.

: in diverse piazze di Roma, gruppi musicali suoneranno dal vivo, portando il ritmo dell’Irlanda direttamente nel cuore della capitale. Festeggiamenti nei pub e ristoranti: anche i ristoranti italiani si uniranno ai festeggiamenti, offrendo menù tematici che includono piatti tipici irlandesi e naturalmente la Guinness.

Anche in altre città italiane come Torino, Firenze e Napoli, non mancheranno iniziative dedicate alla festa di San Patrizio, con eventi nei pub, festival di musica celtica e degustazioni di cibo irlandese. In particolare, molte città del Sud Italia come Catania e Palermo stanno sviluppando tradizioni di festa che attraggono sia i locali che i turisti.