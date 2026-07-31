La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

123RF Sulle montagne degli Stati Uniti, dove un escursionista trafitto dal proprio bastone da trekking ha percorso 16 km a piedi

Una scivolata, un bastone da trekking che si infila di traverso sotto il braccio e una decisione che a molti sembrerà impossibile: invece di chiedere aiuto, cammina per ore verso valle. È quello che è successo sulle montagne del Montana, negli Stati Uniti, a David Cifaldi, un escursionista che, mentre si trovava a poca distanza dal Granite Peak, la vetta più alta dello Stato, è caduto e si è procurato una ferita profonda al fianco che, con un po’ di fortuna, non ha interessato organi vitali.

La vicenda ha fatto rapidamente il giro del mondo. Non solo per la freddezza dimostrata di fronte a un infortunio che poteva rivelarsi molto più serio, ma anche perché racconta qualcosa di molto concreto su cosa significhi, in alcuni Paesi, chiedere aiuto in montagna e quanto possa costare.

La storia dell’escursionista ferito dal bastone da trekking

Mancavano poco più di tre chilometri alla vetta quando l’escursionista è scivolato, infilando accidentalmente uno dei due bastoni da trekking sotto il braccio e trapassando i tessuti del fianco. Niente panico: complice anche la sua formazione professionale in ambito sanitario, l’uomo ha valutato a mente lucida la situazione insieme ai due compagni di escursione, facendosi fotografare la ferita per escludere danni a organi vitali.

Una volta stabilito che le condizioni erano stabili, ha deciso di non chiamare l’elisoccorso, ma di affrontare a piedi, con l’aiuto degli amici, la lunga discesa verso valle (oltre sedici chilometri) fino a raggiungere l’auto e poi il pronto soccorso. Una scelta che in molti Paesi sarebbe difficile da capire, ma che diventa più chiara se si guarda a cosa significa, negli Stati Uniti, chiedere aiuto in montagna.

Negli USA chiamare i soccorsi può costare uno stipendio annuo

La scelta di scendere a piedi invece di attivare i soccorsi aerei non nasce da imprudenza, ma da un calcolo economico molto concreto. Negli Stati Uniti, a differenza di quanto accade in Italia, ogni intervento di ambulanza è sempre a pagamento, indipendentemente dall’esito o dalla gravità del caso.

Per un recupero in elicottero da zone impervie le cifre di partenza si aggirano sui 12.000 dollari, ma la spesa finale dipende da distanza, orario dell’intervento e copertura assicurativa: nei casi più estremi si può arrivare a superare gli 80.000 dollari, una cifra vicina allo stipendio medio annuo di un lavoratore del settore sanitario americano come l’escursionista interessato dalla vicenda.

È un sistema molto diverso da quello a cui siamo abituati in Italia, dove il dibattito recente riguarda semmai l’introduzione di tariffe orarie per chi chiama i soccorsi senza reale necessità. In alcune regioni italiane, come Trentino-Alto Adige e Piemonte, chi attiva l’elisoccorso senza una reale necessità medica rischia comunque un conto che può andare da poche centinaia fino a circa mille euro, mentre nei casi giudicati totalmente ingiustificati la tariffa può salire fino a 140 euro al minuto di volo. Numeri comunque distanti anni luce dalle decine di migliaia di dollari che si possono pagare oltreoceano.