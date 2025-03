La Luna si tinge di rosso: ecco dove godersi lo spettacolo in Italia

La chiamano "Luna di sangue" per il colore rosso che la caratterizza: ecco perché succede e dove vedere il fenomeno in Italia

Fonte: iStock Dove si vede l'Eclissi lunare in Italia nel 2025

Gli appassionati di astronomia, ma non solo, potranno godere uno spettacolo davvero speciale nei cieli di marzo: nella notte tra il 13 e il 14 del mese la Luna piena si tingerà di rosso grazie ad un’eclissi lunare. Il fenomeno, soprannominato “Luna di sangue” sarà visibile da diverse località italiane, scopriamo insieme quali.

Cos’è un’eclissi lunare

Possiamo definire l’eclissi lunare come un fenomeno astronomico che si verifica quando la Terra si trova tra il sole e la Luna proiettando un’ombra sulla superficie del satellite. Accade solamente quando la Luna piena e i tre corpi si allineano in modo perfetto, o quasi. Ne esistono di 3 tipi: totale quando la Luna entra totalmente nell’ombra della Terra diventando rossa, parziale quando l’effetto è visibile ma non è totalmente oscurata, e penombrale quando invece l’oscurità è molto lieve e non percepibile a occhio nudo.

A differenza dell’eclissi solare, visibile solo da una parte ristretta del pianeta, queste possono essere osservate da un raggio di chilometri molto più ampio e non hanno bisogno di protezioni speciali per gli occhi per poter essere guardate. Durante un anno solare possono verificarsi 2 o 3 casi al massimo e hanno sempre grande risalto da parte dei più curiosi.

Quando vedere l’eclissi lunare in Italia

La primavera non è ancora iniziata, eppure ci prepariamo a vivere diversi fenomeni naturali da batticuore. Una delle proposte più suggestive è attesa nella notte tra il 13 e il 14 marzo, quando si verificherà l’eclissi lunare. Il fenomeno darà un colore rosso al satellite che acquisirà il soprannome di “Luna di sangue”. Il momento clou sarà tra le 6:17 e le 6:45 del mattino. Durante questo fenomeno, la Luna assumerà una suggestiva colorazione mentre attraverserà parzialmente l’ombra terrestre; non si tratta di un’eclissi totale visibile dall’Italia, ma solo parziale. Il fenomeno totale sarà invece destinato al territorio degli Stati Uniti.

Eclissi lunare a marzo 2025: dove vederla in Italia

Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2025, naso all’insù e occhi puntati verso il cielo per potersi godere lo spettacolo incredibile della Luna rossa. A seconda della località, sarà possibile godere una copertura diversa. A Napoli si raggiungerà solo l’11,5% mentre a Torino si raggiungerà il 51% della copertura. L’evento sarà visibile a occhio nudo con la Luna in posizione bassa sull’orizzonte ovest. Per poter avere un punto di osservazione ottimale è consigliato scegliere luoghi con una visuale libera da edifici, montagne o colline preferendo le zone settentrionali rispetto al Sud, dove invece il fenomeno sarà meno pronunciato. Il fenomeno partirà con un leggero oscuramento della Luna dovuto alla penombra della terra per poi avviare una vera e propria eclissi parziale quando la Luna entrerà nell’ombra del nostro pianeta. Se per l’Italia si tratta di un fenomeno parziale, in America l’oscuramento sarà totale e regalerà scatti davvero suggestivi.

Non si tratta però dell’unico fenomeno atteso: a fine marzo si andrà incontro ad un’altra eclissi ma questa volta solare. Il 29 del mese, seppur accadrà, per noi italiani non sarà nemmeno percepibile poiché solo parziale e potrà essere notato solo dagli occhi più attenti in regioni come la Val d’Aosta. La copertura massima dell’eclissi solare sarà nel Canada nord orientale, dove raggiungerà il 93%, ma comunque non la sua totalità.