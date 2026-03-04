La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock Il tour permette di scoprire le bellezze del Duomo di Siena in modo intimo ed esclusivo

Il Duomo di Siena, che svetta maestoso nel cuore della città nell’omonima piazza, è una delle più illustri cattedrali romanico-gotiche d’Italia. Varcare la soglia di questo monumento permette di esplorare uno dei tesori artistici più preziosi della città.

Immaginate quindi la bellezza di poterlo scoprire in una veste ancora più intima grazie al ritorno del tour con il clavigero. Dal 6 aprile al 31 ottobre 2026, il rito del risveglio, che vede il custode delle chiavi protagonista, consente a un numero ristretto di visitatori di assistere alla nascita del giorno tra le navate deserte, prima che la folla animi la piazza e gli interni della struttura.

Visita al Duomo di Siena con il custode delle chiavi

Il cuore dell’iniziativa, promossa dall’Opera della Metropolitana e organizzata da Opera Laboratori, è la figura del clavigero. Ogni mattina, puntualmente alle 7:15, i partecipanti hanno l’opportunità di seguire il custode nel suo percorso abituale all’interno del Duomo di Siena, assistendo alla preparazione degli spazi sacri e all’accensione delle luci che, gradualmente, svelano le geometrie e i colori dell’edificio.

Quest’anno l’esperienza si arricchisce di una novità significativa: ad affiancare il clavigero ci sarà anche una guida specializzata. Questa figura professionale ha il compito di tessere una narrazione profonda, svelando aneddoti e dettagli storici che rendono il percorso ancora più prezioso, unendo il fascino del gesto quotidiano alla spiegazione scientifica delle opere custodite all’interno di uno dei luoghi più belli di Siena.

Un tour intimo ed esclusivo

Mentre il sole inizia a illuminare le pareti striate di bianco e nero, il tour conduce i visitatori attraverso i luoghi più famosi del complesso. Si parte dalla Libreria Piccolomini, un gioiello rinascimentale arricchito dagli affreschi del Pinturicchio. Commissionata nel 1492 da Francesco Piccolomini Todeschini (poi Papa Pio III) per custodire la vasta collezione di libri dello zio Papa Pio II, le pareti della libreria sono state affrescate dal Pinturicchio e dalla sua bottega fra il 1503 e il 1508, e raffigurano dieci episodi della vita di Papa Pio II.

L’itinerario prosegue verso la cosiddetta “Porta del Cielo”, l’apertura dei sottotetti della cattedrale, un percorso elevato che permette di camminare sopra le volte stellate e di ammirare l’interno della chiesa da una prospettiva vertiginosa.

Da qui, lo sguardo spazia tra le navate e le cupole, offrendo una visione d’insieme sulla complessità architettonica di questo capolavoro. È un viaggio che unisce la terra al cielo, permettendo di comprendere lo sforzo ingegneristico e la devozione che hanno guidato i costruttori nel corso dei secoli per innalzare tale magnificenza, simbolo di una città che ha sempre puntato all’eccellenza.

Da fine giugno a metà ottobre, in concomitanza con la scopertura straordinaria, il tour include la visione del celebre Pavimento. Definito dal Vasari come il “più bello, grande e magnifico” che mai fosse stato realizzato, questo “tappeto di marmo” è un palinsesto di simboli esoterici e biblici realizzato in oltre cinquecento anni di storia.

L’esclusività è garantita anche dai numeri: ogni gruppo è limitato a un massimo di 18 partecipanti, assicurando un’atmosfera raccolta per tutte le 63 giornate previste in calendario, suddivise in due turni contemporanei ogni mattina. I biglietti potranno essere acquistati direttamente online!

Biglietti e orari

Il biglietto per questo tour esclusivo costa 84 euro a persona e l’incontro è previsto alle 7:15 davanti alla cattedrale, con inizio della visita prevista alle 7:30 del mattino. Il tour durerà fino alle 9:00. Per maggiori informazioni e per vedere le date disponibili consigliamo di consultare il sito ufficiale: i posti stanno andando a ruba!