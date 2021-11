Ora puoi dormire gratis a Milano: come fare

La Lombardia è pronta a far ripartire il turismo anche in questa stagione invernale. Infatti, dopo l’iniziativa dedicata agli under 16 per avere un skipass gratuito, adesso sta per lanciare anche un’altra promozione che consente di dormire una notte gratis a Milano.

La proposta si chiama “Fly to Milano” e consente ai possessori di un biglietto aereo per Malpensa o Linate, che prenotano almeno due notti in uno degli hotel convenzionati, di prolungare il soggiorno con una notte aggiuntiva in omaggio.

Un’idea interessante e che dovrebbe spiccare il volo a partire dal primo dicembre e fino al 31 marzo 2022. La destinazione di partenza potrà essere sia da un aeroporto estero, sia da uno scalo Italiano.

L’iniziativa è promossa da Comune, Sea e le associazioni degli albergatori (Federalbeghi, Assolombarda e Atr Milano) attraverso l’agenzia Milano&Partners, che sta raccogliendo le adesioni al progetto. L’elenco completo degli hotel che aderiscono sarò poi pubblicato sul seguente sito.

La riattivazione di “Fly to Milano“, che fu introdotto un anno fa ma poi fermato a causa delle zone rosse, è uno degli strumenti utili per promuovere l’affascinante città di Milano stimolando, allo stesso tempo, la voglia di ritornare a viaggiare. E a brevissimo partirà anche la campagna di promozione “Natale a Milano 2021″, che prevede affissioni e spot rivolti a turisti italiani e in alcuni Stati europei ed extra Ue sulle iniziative in programma durante le feste, dalle mostre ai mercatini.

Basterà, dunque, mostrare un biglietto aereo (acquistato su qualsiasi sito web, biglietteria aerea o agenzia di viaggio) con Milano Malpensa (MXP) o Linate (LIN) come destinazione finale e la cui data di atterraggio coincida con quella della prima notte prenotata in hotel, per ottenere una notte gratuita in uno degli alberghi della città aderenti all’iniziativa. Anche se è giusto sapere che la promozione è valida solo per prenotazioni di almeno due notti consecutive.

Un’ottima occasione, dunque, per scoprire Milano che è quella città che ha un’innata capacità di rinnovarsi sempre, che è un caleidoscopio in continuo movimento, ma che cela strati su strati su strati di storia. Ma non solo, Milano vanta anche un’offerta culturale ampia e variegata, ed è un continuo nascere di nuovi luoghi d’incontro bellissimi.

Non resta che approfittare di questa opportunità per trascorrere una notte gratuita nell’affascinante e irresistibile Milano.