L’Islanda ha organizzato un festival epico per celebrare l’eclissi solare totale del 2026

Quattro giorni di musica, arte e spiritualità sulla penisola di Snæfellsnes, nel cuore dell’Islanda selvaggia, per celebrare l’eclissi solare totale del 12 agosto 2026

Foto di Priscilla Piazza

Priscilla Piazza

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Pubblicato: 18 Agosto 2025 07:30

iStock
Il paesaggio e la natura islandesi nella Penisola di Snæfellsnes

Ci sono eventi che capitano una volta ogni tanto e poi ci sono quelli che letteralmente non si ripeteranno più in una vita intera. L’Islanda, terra di ghiaccio e di fuoco, si prepara a ospitare uno di questi momenti irripetibili: l’eclissi solare totale del 2026. E, siccome gli islandesi non sanno fare le cose a metà, per celebrarla hanno deciso di organizzare un festival che promette di essere epico, un concentrato di musica, arte, scienza e spiritualità incastonato in uno dei paesaggi più selvaggi e suggestivi del pianeta.

Dal 12 al 15 agosto 2026, la penisola di Snæfellsnes diventerà quindi il cuore pulsante di un evento che unisce astronomia, cultura e magia collettiva. Quattro giorni in cui il sole e la luna daranno spettacolo in cielo, mentre sulla terra l’umanità danzerà, ascolterà musica, parteciperà a rituali cosmici e si lascerà attraversare da quell’energia unica che solo un’eclissi totale può scatenare.

