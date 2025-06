iStock Copenhagen è la migliore città dove vivere nel 2025

Quali sono le migliori città del mondo in cui vivere nel 2025? I criteri da tenere in considerazione sono diversi e tutti contribuiscono a garantire un’alta qualità della vita: dalla facilità di spostamento con i trasporti alla presenza di ampi spazi verdi, dalle atmosfere generali ai luoghi dedicati alla cultura. Fare una ricerca e mettere insieme tutte queste informazioni non è semplice, per fortuna c’è la classifica annuale pubblicata da EIU (The Economist Intelligence Unit) a venirci incontro!

Il loro Global Liveability Index è uno strumento utilissimo che premia le città più vivibili al mondo basandosi su cinque fattori: la stabilità (minaccia in termini di conflitti o piccola criminalità), l’assistenza sanitaria (disponibilità di farmaci da banco, qualità dell’assistenza sanitaria pubblica), cultura e ambiente (temperature, livelli di censura); l’istruzione (disponibilità e qualità dell’istruzione privata) e le infrastrutture (qualità delle reti stradali, trasporti pubblici e fornitura d’acqua).

Quali sono i risultati? Ecco la top 10!

Vancouver, Canada

Al decimo posto troviamo Vancouver che, con i suoi paesaggi mozzafiato, una fiorente economia e un elevato stile di vita, offre una combinazione unica di avventura urbana e bellezza naturale. Grazie ai suoi splendidi paesaggi, che comprendono sia le maestose montagne costiere che le rive dell’Oceano Pacifico, viene considerato un paradiso per gli amanti della vita all’aria aperta.

Dall’altra, vanta un’economia forte e diversificata, con varie opportunità nei settori della tecnologia, del cinema, del turismo e delle risorse naturali. La città offre anche un sistema sanitario eccellente, un’istruzione di prim’ordine e un vibrante panorama culturale.

Adelaide, Australia

Adelaide, invece, occupa il nono posto. L’affascinante capitale dell’Australia meridionale offre un mix unico di cultura vibrante, costo della vita accessibile e un’alta qualità della vita. Vanta anche un clima mediterraneo, splendide bellezze naturali e un mercato del lavoro fiorente.

Tra i suoi punti di forza spicca anche un buon sistema di trasporti, con autobus, tram e treni frequenti che facilitano gli spostamenti in città e oltre. Dispone inoltre di strade ben sviluppate per chi desidera guidare e di piste ciclabili per gli amanti della bicicletta.

iStock

Auckland, Nuova Zelanda

La città più grande e popolosa della Nuova Zelanda occupa l’ottavo posto della classifica dedicata alle città più vivibili al mondo nel 2025. Viene considerata una città vibrante e dinamica che attrae persone da ogni parte del mondo con i suoi paesaggi mozzafiato, la ricca storia culturale e una popolazione eterogenea.

Tra i suoi punti di forza evidenziamo il clima temperato, con temperature miti e precipitazioni annuali relativamente costanti, diverse opportunità lavorative in diversi settori, dalla finanza alla tecnologia, ed eccezionali livelli educativi. In più, vanta spiagge bellissime per il tempo libero, una cultura gastronomica variegata e accessibile e un’atmosfera culturale ricca e stimolante.

Osaka, Giappone

Osaka, in Giappone, si aggiudica il settimo posto nel Liveability Index 2025 dell’Economist Intelligence Unit (EIU). La città eccelle in particolare nei settori della sanità e dell’istruzione, raggiungendo un punteggio molto alto in entrambe le categorie. Il sistema sanitario di Osaka, infatti, è molto apprezzato per la sua accessibilità e qualità, garantendo ai residenti l’accesso a cure mediche di prim’ordine.

Inoltre, le istituzioni educative della città offrono eccellenti opportunità di apprendimento e sviluppo delle competenze, contribuendo al suo punteggio elevato nel campo dell’istruzione.

Sydney, Australia

Per il sesto posto torniamo in Australia, questa volta a Sydney. La città brilla in particolare nei settori della sanità e dell’istruzione, in quanto garantisce servizi medici completi e di alta qualità, oltre che eccellenti opportunità e risorse educative, supportando l’apprendimento permanente e lo sviluppo delle competenze.

Con una popolazione di oltre cinque milioni di abitanti, Sydney combina i servizi di una grande area metropolitana con la bellezza naturale della sua costa e delle zone circostanti. Ciò che rende davvero speciale questa città australiana è la combinazione di culture, la sua fiorente scena artistica e le abbondanti opportunità di lavoro in una varietà di settori.

Ginevra, Svizzera

Al quinto posto c’è Ginevra. La seconda città più grande della Svizzera è considerato uno dei luoghi più ambiti in cui vivere al mondo per un mix di motivi. Situata sulle rive del Lago di Ginevra e circondata dalle Alpi, la città è rinomata per la sua alta qualità della vita, i paesaggi naturali mozzafiato e la diversità culturale.

Anche il sistema di trasporti è di prim’ordine, mentre la sua vivacità garantisce una vasta gamma di attività e attrazioni. Inoltre, è considerata una delle città più sicure al mondo.

iStock

Melbourne, Australia

Come nel 2024, anche quest’anno torna al quarto posto la città di Melbourne. I suoi punti di forza sono diversi, uno su tutti lo stile di vita accessibile, seguito da un’istruzione di alto livello. I residenti godono anche di un’aspettativa di vita tra le più alte al mondo, sostenuta dal rinomato sistema sanitario australiano, che include ospedali pubblici e privati di alta qualità, oltre a servizi sanitari comunitari, ambulanze e servizi dentistici.

Da non sottovalutare anche il clima, perché Melbourne offre la stagione perfetta per tutti: estati calde, autunni miti, inverni freschi e primavere soleggiate e luminose.

Zurigo, Svizzera

Arriviamo al podio, dove al terzo posto troviamo Zurigo. La città eccelle in particolare nella sanità e nell’istruzione, ottenendo un punteggio perfetto altissimo in entrambe le categorie. Zurigo ottiene buoni risultati anche nella categoria dedicata alle infrastrutture grazie a un sistema di trasporto pubblico efficiente e strutture ben mantenute. Infine, è nota per la sua alta qualità di vita e gli eccellenti servizi pubblici.

Vienna, Austria

Al secondo posto c’è Vienna e i motivi sono diversi. Seppur sia una città molto urbana, i residenti impiegano pochissimo per immergersi nella natura. I trasporti pubblici funzionano alla perfezione, è possibile bere l’acqua dal rubinetto e il livello di criminalità è molto basso. Per gli oltre due milioni di abitanti dell’area metropolitana di Vienna, la città si distingue per la sua convenienza economica, l’accesso all’assistenza sanitaria e all’istruzione, gli affitti relativamente bassi e gli spazi verdi.

Copenhagen, Danimarca

Se nella classifica del 2024 ha occupato la seconda posizione, quest’anno supera Vienna e si aggiudica il primo posto. Questo perché Copenhagen eccelle in tutte le categorie valutate, ottenendo un punteggio altissimo in diversi campi quali stabilità, istruzione e infrastrutture. Il suo solido sistema sanitario ottiene un punteggio elevato perché garantisce servizi di qualità ai suoi residenti, mentre i risultati nella categoria cultura e ambiente riflettono la sua vivace scena culturale e l’impegno per la sostenibilità ambientale.

Copenhagen, infatti, è nota per le sue strade ciclabili, per l’efficiente trasporto pubblico e l’elevato tenore di vita, continuando a riscuotere consensi globali come la città più vivibile al mondo.