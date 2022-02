Le città più soleggiate d’Europa: il nuovo studio

La primavera è vicina e la voglia di sole aumenta sempre di più. Torna la voglia di viaggiare anche grazie all'allentamento delle norme in tutto il mondo, Italia compresa . Ma come sì sa, anche la stagione che sta per arrivare porta con sé condizioni climatiche instabili. Allora dove andare in vacanza se il primo obiettivo è trovare quasi sicuramente il sole? Ce lo svela un nuovo studio.

La nuova classifica delle città più soleggiate d'Europa

A dare una risposta alla domanda: "quali sono le città più soleggiate d'Europa" ci ha pensato Holidu, un motore di ricerca di case vacanze, che ha dato un'occhiata ai luoghi con il maggior numero di ore di sole al mese. A dominare questa classifica sono principalmente città italiane e spagnole. Scopriamo insieme le prime 10 posizioni.

Al decimo posto si piazza l'affascinante Palermo con una media di 340 ore di sole al mese. Non solo bellezza in ogni angolo, ma anche luce e bel tempo quasi sempre. Nona posizione per Granada in Andalusia, città ricca di storia, con un patrimonio artistico-culturale unico nel suo genere, ma anche con tanto sole: una media di 341 ore al mese.

Stessa quantità di ore mensili di sole anche per Las Palmas, capitale di Gran Canaria, una delle isole dell'Arcipelago delle Canarie che si piazza all'ottavo posto. Al settimo, invece, troviamo la Francia con Nizza che vanta una media di 342 ore di sole al mese, ma che è anche il luogo giusto per gustare la dolcezza della vita sulla Costa Azzurra.

Il sesto posto di questa classifica è invece occupato da un'altra realtà spagnola: Valencia, con 343 ore medie di sole al mese, ma anche caratterizzata da bellezza e vivacità. Arriva al quinto posto la siciliana Messina, città che vanta una temperatura media di 18° centigradi, 345 ore di sole mensili, arte, cultura, mare e bellissime vedute.

Quarta posizione per Malaga in Spagna che, pur avendo lo stesso numero di ore di sole mensili di Messina, ovvero 345, ha una temperatura media di 30°. Medaglia di bronzo per una città situata nel sud-est della Spagna: Murcia, sulla Costa Cálida, con 346 ore di sole ma anche uno splendido centro storico e una miriade di spiagge con baie adatte per nuotare.

Secondo gradino del podio per Catania, sulla costa orientale della Sicilia, con 347 ore di sole al mese. Situazione ideale per visitare il centro storico Patrimonio dell'UNESCO, ma anche per ammirare l'attivo e straordinario Etna.

La città più soleggiata d'Europa è una spagnola: Alicante. Situata sulla costa sud-orientale del Paese, sfoggia una media di 349 ore di sole al mese e una temperatura di circa 20 gradi. Insomma, il top della condizione per godere delle sue meravigliose spiagge e le case colorate della sua città vecchia.

Il resto della classifica

Il resto della top 30 continua a essere dominato principalmente da città spagnole e italiane, con un'altra apparizione francese con Marsiglia al 13° posto. Gli unici altri Paesi con città rappresentate sono l'Albania, con Tirana al 16° posto, la Grecia con la sua capitale Atene al 18° posto, la Bulgaria con Sofia al 24° posto, la Svizzera con Zurigo al 25° posto e il Portogallo con Lisbona al 27° posto.

Per l'Italia troviamo Roma al 17°posto, Napoli, Bari e Torino rispettivamente al 20°,21° e 22° posto, Verona al 26°, e Venezia, Milano e Firenze al 28°, 29° e 30° posto.