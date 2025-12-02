Scoprite le città che guidano l’economia, la cultura e l’innovazione globale nel 2025: in classifica anche Roma e Milano che rappresentano l’Italia nella top 30

iStock Milano e Roma sono le uniche due città presenti in classifica

Anche in un mondo che cambia rapidamente, con tensioni globali e flussi di persone sempre più imprevedibili, ci sono città che continuano a brillare come veri punti di riferimento. È qui che entra in gioco il Global Cities Report 2025 di Kearney, che ci mostra quali metropoli sanno attrarre idee, talenti e capitali da tutto il mondo.

Al centro dell’analisi c’è il Global Cities Index (GCI), una sorta di classifica mondiale delle città più influenti, valutate su cinque aspetti fondamentali: economia vivace, capitale umano di qualità, flussi di informazioni, offerta culturale e ruolo politico a livello globale.

La vetta della classifica resta saldamente nelle mani delle solite città: New York, Londra, Parigi, Tokyo e Singapore continuano a dominare, confermandosi mete imprescindibili per chi vuole respirare l’energia internazionale. Ma anche l’Italia fa la sua bella figura: Roma e Milano si distinguono tra le principali città del mondo, pronte a sorprendere chi le visita con il loro fascino unico e la vivacità della scena urbana.

Roma e Milano: le uniche città italiane nella top 30 globale

L’Italia si fa notare nel Global Cities Index 2025 con le sue due grandi protagoniste: Roma e Milano. La capitale sale al 27º posto, guadagnando terreno rispetto all’anno scorso, grazie alla sua capacità di combinare storia, cultura e vivacità urbana, elementi che la rendono irresistibile non solo per i turisti, ma anche per talenti e imprese internazionali.

Milano, invece, si posiziona al 30º posto: pur scendendo leggermente rispetto al 2024, conferma una crescita impressionante negli ultimi anni, con 18 posizioni guadagnate dal 2020. Cuore economico e creativo del Paese, Milano continua a distinguersi per innovazione, moda e design, offrendo un mix unico di dinamismo metropolitano e fascino internazionale.

La classifica globale

Il Global Cities Index 2025 conferma ancora una volta la supremazia delle grandi metropoli storiche. In cima alla classifica troviamo New York, Londra, Parigi, Tokyo e Singapore, che mantengono salde le prime posizioni, a testimonianza della loro forza economica, del capitale umano e della rilevanza internazionale.

Seguono città come Pechino, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles e Chicago, che si confermano centri nevralgici della finanza, del commercio e dell’innovazione. Pur con questa stabilità ai vertici, il 2025 è stato un anno di spostamenti significativi: molte città hanno dovuto adattarsi a nuove sfide, dalle tensioni geopolitiche alla diffusione dell’intelligenza artificiale, che stanno trasformando l’ordine globale.

Il capitale umano, per esempio, resta un elemento cruciale per la competitività urbana: mentre alcune città in Europa, Nord America e America Latina registrano cali, altre aree come Africa e Medio Oriente investono sempre più in talenti, sottolineando l’emergere di un mercato globale del lavoro sempre più dinamico e inclusivo.

In questo panorama, l’Europa e il Nord America continuano a mantenere posizioni di forza, anche se con una crescita più contenuta: le città leader dimostrano che essere globali oggi significa saper combinare storia, cultura, innovazione e resilienza, offrendo esperienze uniche a chi le visita e attrattive opportunità a chi ci vive e lavora.

