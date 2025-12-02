Le città più influenti al mondo nel 2025 per il Global Cities Index: l’Italia brilla con due città

Scoprite le città che guidano l’economia, la cultura e l’innovazione globale nel 2025: in classifica anche Roma e Milano che rappresentano l’Italia nella top 30

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 2 Dicembre 2025 12:04

Le città più influenti al mondo nel 2025 per il Global Cities Index: l’Italia brilla con due città
iStock
Milano e Roma sono le uniche due città presenti in classifica

Anche in un mondo che cambia rapidamente, con tensioni globali e flussi di persone sempre più imprevedibili, ci sono città che continuano a brillare come veri punti di riferimento. È qui che entra in gioco il Global Cities Report 2025 di Kearney, che ci mostra quali metropoli sanno attrarre idee, talenti e capitali da tutto il mondo.

Al centro dell’analisi c’è il Global Cities Index (GCI), una sorta di classifica mondiale delle città più influenti, valutate su cinque aspetti fondamentali: economia vivace, capitale umano di qualità, flussi di informazioni, offerta culturale e ruolo politico a livello globale.

La vetta della classifica resta saldamente nelle mani delle solite città: New York, Londra, Parigi, Tokyo e Singapore continuano a dominare, confermandosi mete imprescindibili per chi vuole respirare l’energia internazionale. Ma anche l’Italia fa la sua bella figura: Roma e Milano si distinguono tra le principali città del mondo, pronte a sorprendere chi le visita con il loro fascino unico e la vivacità della scena urbana.

Roma e Milano: le uniche città italiane nella top 30 globale

L’Italia si fa notare nel Global Cities Index 2025 con le sue due grandi protagoniste: Roma e Milano. La capitale sale al 27º posto, guadagnando terreno rispetto all’anno scorso, grazie alla sua capacità di combinare storia, cultura e vivacità urbana, elementi che la rendono irresistibile non solo per i turisti, ma anche per talenti e imprese internazionali.

Milano, invece, si posiziona al 30º posto: pur scendendo leggermente rispetto al 2024, conferma una crescita impressionante negli ultimi anni, con 18 posizioni guadagnate dal 2020. Cuore economico e creativo del Paese, Milano continua a distinguersi per innovazione, moda e design, offrendo un mix unico di dinamismo metropolitano e fascino internazionale.

La classifica globale

Il Global Cities Index 2025 conferma ancora una volta la supremazia delle grandi metropoli storiche. In cima alla classifica troviamo New York, Londra, Parigi, Tokyo e Singapore, che mantengono salde le prime posizioni, a testimonianza della loro forza economica, del capitale umano e della rilevanza internazionale.

Seguono città come Pechino, Hong Kong, Shanghai, Los Angeles e Chicago, che si confermano centri nevralgici della finanza, del commercio e dell’innovazione. Pur con questa stabilità ai vertici, il 2025 è stato un anno di spostamenti significativi: molte città hanno dovuto adattarsi a nuove sfide, dalle tensioni geopolitiche alla diffusione dell’intelligenza artificiale, che stanno trasformando l’ordine globale.

Il capitale umano, per esempio, resta un elemento cruciale per la competitività urbana: mentre alcune città in Europa, Nord America e America Latina registrano cali, altre aree come Africa e Medio Oriente investono sempre più in talenti, sottolineando l’emergere di un mercato globale del lavoro sempre più dinamico e inclusivo.

In questo panorama, l’Europa e il Nord America continuano a mantenere posizioni di forza, anche se con una crescita più contenuta: le città leader dimostrano che essere globali oggi significa saper combinare storia, cultura, innovazione e resilienza, offrendo esperienze uniche a chi le visita e attrattive opportunità a chi ci vive e lavora.

Questa la top 30 del Global Cities Index 2025:

  1. New York
  2. Londra
  3. Parigi
  4. Tokyo
  5. Singapore
  6. Pechino
  7. Hong Kong
  8. Shanghai
  9. Los Angeles
  10. Chicago
  11. Madrid
  12. Seoul
  13. Toronto
  14. San Francisco
  15. Washington, D.C.
  16. Melbourne
  17. Bruxelles
  18. Istanbul
  19. Amsterdam
  20. Sydney
  21. Berlino
  22. Barcellona
  23. Dubai
  24. Miami
  25. Vienna
  26. Boston
  27. Roma
  28. San Paolo
  29. Montreal
  30. Milano

Itinerari culturali