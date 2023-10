America: la città più felice è una destinazione sconosciuta baciata dal sole

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Benvenuti a Reno, la città più felice degli Stati Uniti

Non è facile rispondere alla domanda: Cos’è la felicità, eppure le persone che hanno fatto del viaggio una vera e propria missione di vita sanno bene che questa si nasconde anche e soprattutto dietro alle esperienze che viviamo, anche quelle inaspettate e non programmate.

Certo, abbiamo sempre la possibilità di facilitare la ricerca, per esempio raggiungendo tutte quelle destinazioni che hanno fatto della felicità un caposaldo culturale, sociale e a volte persino turistico. Esempio virtuoso di questo è la Finlandia, il Paese che è stato eletto per sei anni consecutivi come il più felice del mondo secondo il World Happiness Report. Ma non è certamente l’unico.

Dall’altra parte del mondo, infatti, esiste un’altra “Finlandia”, decisamente meno conosciuta e frequentata. Il suo nome è Reno e si trova in Nevada. E secondo una recente classifica stilata da Outside Magazine è questa la città più felice d’America. Ecco perché.

Benvenuti a Reno: la città sconosciuta e felice

Il nostro viaggio di oggi ci porta alla scoperta di una città fuori dai radar turistici, almeno fino a questo momento. Il suo nome è Reno ed è il capoluogo della contea di Washoe nello Stato del Nevada. Popolata da oltre 200.000 abitanti, vanta in realtà un’offerta turistica molto interessante, soprattutto dal punto di vista dell’intrattenimento, anche se ancora sconosciuta ai più.

Qui, infatti, è sorto il primo casinò degli Stati Uniti, dando vita a una scena notturna fervente, fatta di locali e divertimento paragonabile a quella di Las Vegas. Reno è anche conosciuta come The Biggest Little City in the World, ovvero la più grande piccola città del mondo, un appellativo che fa riferimento al fatto che nonostante le dimensioni, e i numeri in termini di popolazione, qui è intriso un forte senso di comunità che raramente si trova nei grandi centri abitati.

Perché oggi vi parliamo di Reno è presto detto: il capoluogo della contea di Washoe si è guadagnata il primato di città più felice degli Stati Uniti secondo la classifica stilata dall’Outside Magazine. Un primo posto che non solo la rende una destinazione di viaggio da raggiungere il prima possibile, ma anche una città da abitare.

La città soleggiata amata dalle celebrities

Ma come ha fatto, Reno, a diventare il posto più felice dove vivere negli Stati Uniti? Se il sole, come la scienza afferma, è una medicina naturale, allora la città del Nevada è una vera e propria cura. Il capoluogo della contea di Washoe, infatti, vanta ben 300 giorni di sole all’anno, questo vuol dire che si tratta di una destinazione perfetta per tutti coloro che amano vivere all’aria aperta, complici anche i numerosi percorsi pedonali e ciclistici che attraversano la città e i suoi dintorni.

Reno, inoltre, è una città estremamente inclusiva che vanta una comunità unita, nonostante le migliaia di persone che la popolano. Anche i prezzi, nonostante gli aumenti degli ultimi anni, sono rimasti accessibili. E per questo motivo, e per tutti quelli elencati, questo è il luogo migliore e felice dove trascorrere la propria vita.

A fare da eco a questo inaspettato primato, ci hanno pensato anche le celebrities di fama internazionale in tempi non sospetti. A scegliere Reno come casa, infatti, furono Marilyn Monroe e Frank Sinatra. Più recentemente, invece, anche l’attore Jeremy Renner. Il motivo? Reno, per il suo clima, la movida e l’offerta ricorda molto il Golden State, ma a differenza della California qui si vive ancora “a misura d’uomo”, proprio come succede nelle piccole città.