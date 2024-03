La città perfetta per i giovani dove andare in vacanza quest’anno

La vincitrice del 2024 del Premio speciale per la città italiana che si è contraddistinta per la cura e l'attenzione alle necessità dei giovani

Fonte: Photo by DEA / G. CARFAGNA/De Agostini via Getty Images Città di Potenza, Basilicata - Getty Images

Ogni anno viene assegnato un Premio speciale alla città italiana che si è contraddistinta per la cura e l’attenzione alle necessità dei giovani: si tratta di un’iniziativa, promossa dal Consiglio Nazionale dei Giovani insieme al Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia Italiana per la Gioventù, che ha l’obiettivo di favorire realtà resilienti, inclusive e a misura di giovani.

Per il 2024, la Città Italiana dei Giovani è Potenza, che ha ricevuto il testimone da Napoli, vincitrice della scorsa edizione.

Un trionfo di resilienza e innovazione

L’annuncio è arrivato il 1 marzo a Napoli, Città che si è fregiata del titolo lo scorso anno, dalla Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani Maria Cristina Pisani e dal Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi: il capoluogo lucano ha superato le altre concorrenti finaliste Teramo, Jesolo, Pisa e Catania e ha conquistato il riconoscimento a “Città Italiana dei Giovani 2024”.

Il Premio, di grande rilievo, mira a stimolare l’engagement attivo dei giovani nelle politiche locali e nei processi decisionali a livello territoriale, riconoscendo e valorizzando l’impegno delle città italiane in questo ambito.

E Potenza, nonostante le criticità demografiche (è uno dei capoluoghi più “vecchi” del Paese e ha perso quasi 1500 giovani rispetto a una decina di anni fa) ha raccolto la sfida credendo in questo progetto fin dal primo momento e dimostrandosi un “trionfo di resilienza e innovazione“: infatti, si è distinta per una pronta risposta all’emigrazione giovanile mettendo in atto politiche all’avanguardia che l’hanno resa “un faro di adattabilità e impegno“.

La sua candidatura, inoltre, ha valicato i confini del partenariato tradizionale, ha trasformato la città in un ambiente intergenerazionale e ha dato vita a una rete di collaborazioni senza precedenti: grazie ad accordi tra pubblico e privato, tutti i soggetti coinvolti si sono uniti per assicurare risultati duraturi e hanno coinvolto non soltanto i giovani di Potenza ma anche quelli delle zone vicine, sostenendo la loro crescita personale e professionale.

Le parole di soddisfazione dei protagonisti

“Questo riconoscimento rappresenta un impegno per il futuro, un invito a continuare a lavorare per creare opportunità inclusive e stimolanti per i nostri giovani. Potenza ha dimostrato con il suo progetto di avere una visione chiara su come valorizzare le energie e le idee dei giovani, trasformando la città in un laboratorio vivente di innovazione sociale e culturale. Questo è l’esempio di come le città possano diventare protagoniste del cambiamento, promuovendo l’attivismo civico e l’empowerment giovanile” ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale dei Giovani, Maria Cristina Pisani, che ha aggiunto: “Voglio ringraziare tutte le città che hanno partecipato e mi auguro che possano comunque sfruttare appieno il percorso avviato con questa candidatura, per mostrare come l’engagement giovanile possa effettivamente fare la differenza nella costruzione di comunità più forti, resilienti e inclusive. Il merito di questi progetti, e soprattutto del progetto che ha vinto, è stato quello di avviare percorsi di coprogettazione delle politiche pubbliche”.

“Credo” ha poi concluso “che questa giornata debba instillare la consapevolezza che, laddove riusciamo a creare insieme condizioni di opportunità e di apertura, i giovani ci sono. Dobbiamo cercare di rafforzare gli strumenti per includerli in questi processi decisionali attraverso una partecipazione effettiva e formale”.