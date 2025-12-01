Dove si vive meglio in Italia? Una classifica analizza capoluoghi e province e svela qual è la migliore località per qualità di vita

Dove si vive meglio in Italia? A svelarlo è una classifica condotta dal Sole 24 Ore che, dopo aver osservato il territorio nazionale con parametri ben chiari, ha stilato la classifica delle città in cui si vive meglio. Come ogni anno viene fotografato il benessere reale e percepito delle province italiane. E anche stavolta la mappa racconta un’Italia che non smette di cambiare… e sorprendere.

Classifica della qualità di vita in Italia

Per stilare la classifica è stato adottato un metodo legato a 90 indicatori statistici riferiti a vitalità economica, qualità dell’aria, servizi per la salute e il cittadino senza dimenticare sicurezza, lavoro e dinamismo demografico.

L’analisi pubblicata dal Sole 24 Ore si basa su dati provenienti da fonti certificate, raccolti nel corso dell’anno e aggregati in sei macro-aree tematiche:

ricchezza e consumi : redditi medi, capacità di spesa, imprenditorialità;

: redditi medi, capacità di spesa, imprenditorialità; affari e lavoro : occupazione, opportunità, competitività;

: occupazione, opportunità, competitività; ambiente e servizi : infrastrutture, trasporti, sostenibilità;

: infrastrutture, trasporti, sostenibilità; demografia, società e salute : natalità, longevità, welfare sanitario;

: natalità, longevità, welfare sanitario; giustizia e sicurezza : criminalità, percezione del rischio, serenità sociale;

: criminalità, percezione del rischio, serenità sociale; cultura e tempo libero: eventi, università, turismo, offerta ricreativa.

Trento è la città con miglior qualità di vita

Al primo posto si colloca Trento, protagonista di un ritorno annunciato più volte nel corso degli anni, ma mai scontato. La sua vittoria non appare casuale: il territorio riesce a combinare infrastrutture materiali e fiducia sociale.

Nei suoi quartieri si respira una sensazione diffusa di sicurezza: molti cittadini dichiarano di sentirsi tranquilli anche in condizioni potenzialmente critiche, come una passeggiata serale. È un dato invisibile agli occhi di chi legge il ranking, ma potentissimo per chi vive la città.

Sul piano economico, la provincia autonoma genera stabilità: un tessuto produttivo agile, iniziative culturali diffuse, servizi pubblici capillari. Non solo: Trento dimostra resilienza nei momenti di crisi e investe su un’idea di città sostenibile, dove sport, natura e inclusione non sono un contorno, ma parte del progetto.

La top 10 delle città in classifica

In cima alla graduatoria si forma un blocco compatto che parla il linguaggio del Nord. La guida è affidata a Trento, che si conferma riferimento nazionale per servizi, salute e vivibilità quotidiana. Subito dietro compare Bolzano, sostenuta da performance robuste nell’ambito del lavoro e da una dinamica demografica sopra la media.

A completare il podio c’è Udine, città che fa della sostenibilità ambientale e della qualità dei servizi territoriali la propria carta vincente.

La rosa delle migliori dieci province prosegue ancora con realtà settentrionali. Bergamo conferma il titolo dello scorso anno, rimanendo super competitiva mentre Treviso e Padova consolidano la reputazione per la loro organizzazione. Tra le città emiliane si fanno notare Parma, che brilla grazie al tessuto produttivo, e Bologna che unisce dinamismo universitario e servizi sociali. Milano non manca, la metropoli lombarda resta al centro per lavoro, innovazione e consumi.

Un cenno va poi alla mobilità della classifica: il gruppo delle metropolitane occidentali si rianima. Roma recupera terreno, Genova migliora sensibilmente la propria posizione e Torino guadagna punti, segno che interventi sulla vivibilità e sulla competitività urbana stanno iniziando a produrre risultati. Sul fronte meridionale, invece, il quadro rimane più fragile: Cagliari è la prima provincia del Sud a spezzare il blocco di bassa classifica, mentre Bari, Palermo, Napoli, Messina e Catania oscillano nella parte finale del ranking.

Di seguito la top 10 completa: