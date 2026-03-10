Mentre l’Italia sposta le lancette avanti, Canada e Groenlandia dicono addio al cambio dell'ora: queste le novità degli ultimi anni e i casi più curiosi

123RF Quando cambia l'ora legale nel 2026

Il rito del cambio dell’ora si ripete, puntuale, due volte l’anno. Per alcuni è il segnale che la primavera è finalmente alle porte, per altri, invece, un piccolo trauma da jet lag domestico che rovina il sonno della domenica. In Italia, il cambio dell’ora rimane un appuntamento fisso nel calendario, ma alzando lo sguardo oltre i nostri confini, ci accorgiamo che il mondo sta vivendo una vera e propria rivoluzione cronologica.

Il 2026, in particolare, segna un punto di svolta storico per la British Columbia, che dopo anni di consultazioni e attese, ha scelto di dire addio al cambio stagionale.

Quando cambia l’ora in Italia

In Italia, la tradizione del cambio dell’ora continuerà a scandire, anche quest’anno, il passaggio tra le stagioni.

Nel 2026, l’appuntamento con le lancette è fissato per la notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle 2:00 del mattino dovremo spostare in avanti gli orologi di sessanta minuti.

Certo, per i nostri smartphone sarà un aggiornamento silenzioso e invisibile nel cuore della notte, ma per noi umani significherà perdere ufficialmente un’ora di sonno, anche se la ricompensa sarà un prezioso segmento di luce naturale in più per i mesi a venire.

L’adozione dell’ora legale in Italia non è solo una consuetudine legata allo stile di vita mediterraneo, ma una scelta strategica di efficienza energetica. Secondo i dati storici, questo semplice gesto permette di risparmiare centinaia di milioni di kilowattora ogni anno, riducendo le emissioni di CO2 e ottimizzando i consumi elettrici nazionali.

Il ritorno all’ora solare avverrà poi il 25 ottobre 2026.

La British Columbia dice addio al cambio dell’ora

Mentre in Italia spostiamo ancora le lancette, sulla costa pacifica del Canada hanno deciso che ne avevano abbastanza. Il 2026 segna infatti un traguardo storico per la British Columbia, che ha annunciato il grande addio definitivo al cambio dell’ora. Così, dopo l’ultimo scatto in avanti dell’8 marzo 2026, la provincia ha scelto di fermarsi lì, abbracciando l’ora legale per sempre e rispondendo all’esigenza del 93% dei cittadini che lo chiedeva a gran voce.

Eppure, la vera curiosità per chi viaggia in queste terre oggi è un’altra. Il governo ha lasciato libertà di scelta alle singole città, creando un puzzle di “isole temporali”. Può capitare, ad esempio, di guidare tra i parchi naturali e trovarsi improvvisamente un’ora avanti o indietro solo attraversando il confine di un comune, come nel caso di Creston.

Un orario unico per la Cina, tranne Xinjiang

Dal 1991, la Cina ha ufficialmente abolito il cambio dell’ora, decidendo di seguire un unico orario per tutto l’anno e per tutto il territorio di Pechino. È una scelta monumentale, se si pensa che geograficamente la nazione attraverserebbe ben cinque fusi orari diversi!

Questa centralizzazione crea situazioni quasi surreali: nell’estremo ovest, ad esempio nella regione dello Xinjiang, il sole sorge con ore di ritardo rispetto agli orologi ufficiali. Per gestire questo problema, la popolazione locale ha adottato un “orario ufficioso”, ritardato di due ore rispetto a quello governativo. È così che si coordinano le aperture dei negozi, gli uffici e le scuole, permettendo alla vita quotidiana di scorrere in sincrono con la luce del sole, nonostante quello che dice il quadrante ufficiale della capitale.

Groenlandia, fermare le lancette per accorciare le distanze

Un altro caso emblematico di chi ha detto addio al cambio dell’ora è la Groenlandia. Nel marzo del 2023, l’isola ha spostato le lancette avanti di un’ora per l’ultima volta, decidendo poi di non tornare mai più indietro in autunno.

Ma perché questa decisione drastica proprio sul meccanismo dell’ora legale? La motivazione è profondamente strategica e legata ai trasporti. Rimanendo stabilmente su un fuso orario più vicino a quello dell’Europa (e in particolare della Danimarca, a cui è legata politicamente), la Groenlandia ha ridotto il divario temporale che complicava i commerci, le comunicazioni e la gestione dei voli internazionali.