Dai paesaggi del Galles alle mete più amate, ecco i luoghi che hanno accompagnato Bonnie Tyler nella vita e nel successo

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images/iStock Albufeira, uno dei luoghi dove ha vissuto Bonnie Tyler

Un’eclissi ha oscurato per sempre il mondo della musica pop: nelle prime ore della mattina del 9 luglio 2026 Bonnie Tyler si è spenta all’età di 75 anni. La celebre voce roca e inconfondibile, che con Total Eclipse of the Heart ha emozionato intere generazioni, se ne va e con lei il ricordo di un’epoca, quella in cui una canzone era in grado di fermare il tempo e diventare una colonna sonora indelebile.

Dai paesaggi del Galles che l’hanno vista nascere alla casa in Portogallo dove aveva scelto di vivere gli ultimi anni, i luoghi della sua vita raccontano il percorso di un’artista diventata un’icona mondiale. La cantante, all’anagrafe Gaynor Hopkins, è morta in un ospedale di Faro, dove era ricoverata da tempo.

Skewen e Neath

All’anagrafe era Gaynor, così la conoscevano tutti da ragazzina prima che cambiasse l’identità con il suo nome d’arte. Viveva nelle case popolari di Skewen, una cittadina di piccole dimensioni nel distretto di Neath Port Talbot, nel sud del Galles.

Ha vissuto un’infanzia modesta e tranquilla, una storia comune a molte biografie di grandi artisti e come tanti si è avvicinata alla musica passando dai pub di paese dove ha iniziato a esibirsi con compensi irrisori.

Da ragazza frequentava proprio i locali di Swansea che le hanno portato fortuna: proprio lì il talent scout Roger Bell ha sentito la sua voce e ha deciso di scommetterci aiutandola a percorrere la strada del successo internazionale. Le radici gallesi, però, restano motivo di orgoglio per la cantante e non sono mai state recise.

Mumbles

Diventata una delle voci più pagate della musica rock, Bonnie Tyler non ha mai davvero abbandonato il Galles. Per anni ha vissuto tra Mumbles e la vicina Blackpill, una zona residenziale che si affaccia sulla baia di Swansea, nella penisola di Gower.

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Una scelta abitativa che sorprendeva chi si aspettava di trovarla a Londra o a Los Angeles: la cantante preferiva invece il ritmo lento di questo angolo di costa gallese, dove peraltro non era l’unica celebrità di passaggio. Mumbles è infatti nota per aver ospitato, nel corso degli anni, diversi volti noti dello spettacolo britannico, complice la vicinanza con Swansea e un mercato immobiliare che negli ultimi decenni ha attirato più di un nome celebre.

La casa di Blackpill, con vista diretta sulla baia, è rimasta per lungo tempo un punto fermo nella vita di Tyler, anche quando gli impegni professionali la portavano in giro per il mondo per mesi interi.

L’Algarve

Con il marito Robert Sullivan si è trasferita in Portogallo dalla fine degli anni ’70. Nella zona dell’Algarve ha trascorso circa 50 anni dividendosi tra Albufeira e Vilamoura.

Un legame nato quasi per caso, come spesso accade con le seconde case che finiscono per diventare le prime nel cuore di chi le abita, e che negli anni si è consolidato fino a farne la sua residenza abituale per gran parte dell’anno. Perché proprio qui? Oltre ad aver definito la zona un “paradiso” in un’intervista rilasciata, la cantante ne apprezzava il clima mite e la riservatezza. Forse proprio per questo sono molti i personaggi che stanno scegliendo di trasferircisi.

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Con la scomparsa di Bonnie Tyler si segna la fine di un’epoca in cui le canzoni riuscivano a trasformarsi in ricordi indelebili attraversando generazioni senza perdere forza. Dopotutto ancora oggi, la sua voce graffiata diventata il suo tratto distintivo continuerà a suonare in radio e nei cuori di milioni di fan.