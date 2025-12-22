Per chi visita la città durante le feste, “Iwagumi-Dismisura” è una tappa insolita ma facilmente inseribile in un itinerario tra portici, mercatini e luci natalizie

A Bologna il Natale 2025 si arricchisce di un’attrazione insolita e decisamente scenografica. In Piazza Maggiore, nel cuore del centro storico, sono comparse gigantesche rocce gonfiabili alte fino a quattordici metri, trasformando uno degli spazi più iconici della città in un paesaggio sorprendente, a metà tra natura immaginata e installazione luminosa. Un intervento temporaneo che attira sguardi, incuriosisce i passanti e offre a cittadini e visitatori un nuovo motivo per vivere la piazza anche dopo il tramonto.

Di giorno le strutture ricordano enormi massi fuori scala, di sera si illuminano dall’interno con tonalità ispirate ai colori delle Dolomiti, creando un effetto visivo suggestivo sullo sfondo della Basilica di San Petronio e dei palazzi storici che circondano la piazza. Un colpo d’occhio che non passa inosservato e che accompagna Bologna nel periodo delle feste.

Cosa sono le rocce giganti in Piazza Maggiore

L’installazione si intitola “Iwagumi-Dismisura” ed è firmata dallo studio australiano Eness, fondato dall’artista Nimrod Weis, noto a livello internazionale per progetti immersivi che uniscono arte, luce e interazione con il pubblico. Dopo aver fatto tappa in città come Singapore, Melbourne e Dharhan, l’opera arriva per la prima volta in una città occidentale, scegliendo Bologna come scenario per un allestimento pensato appositamente per il contesto urbano.

Il progetto è composto da 19 strutture gonfiabili, realizzate in tessuto tecnico e illuminate dall’interno, con altezze differenti che raggiungono fino a 14 metri. Le rocce non sono solo elementi visivi: reagiscono alla presenza dei visitatori con suoni ispirati alla natura, come canti di uccelli e composizioni musicali originali, rendendo l’esperienza dinamica e coinvolgente.

Il nome dell’installazione richiama l’iwagumi, una pratica dell’estetica giapponese basata sulla disposizione asimmetrica di rocce in equilibrio con l’ambiente circostante. In questo caso il concetto viene reinterpretato in chiave urbana, portando un frammento di paesaggio “naturale” all’interno della città, in dialogo diretto con uno dei luoghi simbolo di Bologna.

Quando e dove vedere “Iwagumi-Dismisura” a Bologna

“Iwagumi-Dismisura” è visibile dal 21 al 26 dicembre 2025, con la prima accensione ufficiale avvenuta alle ore 18:00 del 21 dicembre. L’installazione è accessibile liberamente e può essere visitata in qualsiasi momento della giornata, ma è soprattutto al calare del buio che offre il suo volto più spettacolare, grazie all’illuminazione interna e all’atmosfera creata dai suoni.

Il progetto è promosso da Illumia e Bologna Festival come regalo natalizio alla città, con l’obiettivo di invitare cittadini e turisti a vivere Piazza Maggiore in modo diverso, soffermandosi, osservando e attraversando lo spazio con uno sguardo nuovo. Un’occasione in più per inserire Bologna tra le mete da visitare durante le festività, anche solo per una passeggiata serale nel centro storico.

Come spesso accade per le installazioni temporanee nello spazio pubblico, l’arrivo delle rocce giganti ha acceso anche il dibattito. C’è chi apprezza l’originalità dell’iniziativa e chi resta più perplesso di fronte al contrasto con il contesto monumentale. Ma al di là delle opinioni, l’installazione ha già raggiunto un risultato evidente: attirare attenzione e curiosità, diventando uno dei soggetti più fotografati di questo Natale bolognese.