Piccolissimo e meraviglioso, il pittoresco borgo di Atrani è nella lista delle scoperte di viaggio preferite della stampa estera: ecco perché

iStock Atrani con le luci della sera

Un pittoresco Comune, il più piccolo d’Italia per estensione geografica, ha incantato la stampa estera. Un gioiello sulla Costiera Amalfitana e un orgoglio del Belpaese: si chiama Atrani.

A elogiare questo borgo in provincia di Salerno, in Campania, è stato The Guardian: giunto quasi al termine dell’anno ha deciso di svelare le sue 25 scoperte di viaggio preferite in Europa nel 2025. Tra luoghi emozionanti come le isole incontaminate della Finlandia, una stazione sciistica conveniente in Bulgaria e il perfetto bistrot parigino, spicca anche questa piccola grande meraviglia tutta italiana che anche fuori stagione e a Natale regala un’esperienza di viaggio autentica. Nel cuore della tradizione e tra vicoletti, scalinate e casette incastonate perfettamente sulla scogliera: qui sembra che il tempo non sia mai passato.

Atrani incanta la stampa estera: l’elogio

Scendendo dal Monte Aureo, attraverso un tunnel scavato nella roccia, appare il piccolissimo borgo di Atrani, “con il suo ponte illuminato contro il cielo notturno e le sue case a cascata lungo le scogliere verso il Mar Tirreno”, scrive il The Guardian. È il Comune più piccolo d’Italia (e il più sorprendente): conta solo 0,1206 km² di superficie e ha la più alta densità di popolazione della provincia di Salerno.

Caratterizzato da un labirinto di gradini imbiancati che si snodano tra antichi muri, il suono delle campane di Santa Maria Maddalena, i tetti delle case che emergono lungo la scogliera e, più in basso, il mare che si muove dolcemente bagnando la piccola spiaggia, Atrani incanta non solo la vista ma anche il cuore.

Se si percorre un altro tunnel, più lungo, si può raggiungere la più celebre Amalfi, con il suo porto vivace e luminoso: un passaggio che sembra trasportare nuovamente nell’epoca attuale, dopo esser rimasti sospesi nel passato.

iStock

Da non perdere, ad Atrani, è la Chiesa di San Salvatore di Birecto, risalente al 940, con il suo campanile a vela e la porta in bronzo intarsiata in argento, rame e smalto, un dono di Costantinopoli. Una vera testimonianza del passato marinaro di Atrani, quando qui si incoronavano e si seppellivano i dogi di Amalfi.

Da non perdere anche la Chiesa di Santa Maria Maddalena, con la sua cupola di maiolica lucida e la torre campanaria che sono ormai simbolo del borgo. E per gli amanti della storia, la grotta di Masaniello, luogo simbolico dove il leggendario pescatore si nascose prima della sua tragica fine, aggiunge un tocco misterioso alla visita. È il Comune più piccolo d’Italia, sì, ma con una grande storia da raccontare.

La magia di Atrani a Natale 2025

Atrani non è solo una perfetta meta estiva: è magico tutto l’anno, anche nelle stagioni più fredde. A Natale, poi, il borgo si accende e diventa un presepe sul mare. Con il programma “Atrani è Luce”, nel 2025 si trasforma in uno degli scenari più suggestivi della Costiera Amalfitana: luminarie ecosostenibili, vicoli illuminati e piazzette affacciate sull’acqua accompagnano residenti e viaggiatori in un’atmosfera intima e fiabesca, dal cuore delle feste fino all’11 gennaio 2026.

Il calendario natalizio unisce tradizione, cultura e comunità, con eventi simbolo come la storica Calata della Stella, il Presepe Vivente, mostre, concerti e appuntamenti per grandi e piccoli. Tra i momenti più attesi, la grande musica nella Collegiata di Santa Maria Maddalena e le esibizioni che raccontano l’anima autentica del borgo. Un Natale che emoziona, sospeso tra luce, mare e tradizioni senza tempo.