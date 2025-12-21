Riparte il viaggio tra i sapori e le bellezze d'Italia a bordo del van di 4 Ristoranti dell'amato chef Alessandro Borghese, tra borghi, città e territori meravigliosi

Alessandro Borghese e i Colli Piacentini, prima tappa di 4 Ristoranti

Il viaggio lungo lo Stivale del van di Alessandro Borghese, con il programma Tv 4 Ristoranti, riparte da un territorio affascinante per la nuova edizione in onda su Sky e in streaming su NOW da domenica 21 dicembre alle 21:15.

Sono 12 le tappe totali del viaggio che torna a mescolare sfide culinarie e ottima accoglienza con tutta la bellezza di panorami unici, borghi autentici, castelli antichi e città meravigliose che punteggiano l’Italia da Nord a Sud: un’esperienza che parte dal palato e tocca le tradizioni enogastronomiche di un Paese che non smette di offrire tanti territori sorprendenti da esplorare.

La prima tappa: i Colli Piacentini per il miglior agriturismo

La prima tappa della nuova stagione di 4 Ristoranti è ai Colli Piacentini, meravigliosa regione geografica dell’Emilia Romagna nella provincia di Piacenza, delimitata dall’Appennino Ligure, nel tratto che va dal confine tra Lombardia ed Emilia fino al territorio che separa le province di Piacenza e Parma. L’intero territorio dei Colli Piacentini abbraccia 4 vallate: Val Tidone, Val Trebbia, Val Nure e Val d’Arda.

Nella prima puntata, chef Borghese (accompagnato dall’ospite Katia Follesa) si muove tra autentiche meraviglie immerse tra natura, architettura e storia, raggiungendo i 4 concorrenti in gara per decretare il Miglior agriturismo dei Colli Piacentini, rispettivamente: La Colombaia, che sorge sulla cima delle colline di Pianello Val Tidone, con la sua suggestiva Rocca d’Olgisio che offre una vista panoramica incredibile che abbraccia tutta la valle; La Sorgente, immerso nel verde e nel silenzio della campagna in località Piozzano; La Pattona, nel territorio della Val Nure, nel borgo di Ponte dell’Olio; Il Torrione del Trebbia, in una cornice naturale meravigliosa nella campagna autentica con vista mozzafiato sulle vallate.

Nei dintorni, spiccano autentiche meraviglie del territorio, come il borgo di Bobbio con il suo caratteristico “Ponte Gobbo”, i paeselli della Val Nure, e i vigneti della Val Tidone. Un territorio con una lunga tradizione enogastronomica, con vini DOC, confetture fatte in casa, ortaggi di stagione e coltivazioni a km 0, che si traduce nei tanti agriturismi qui presenti. Le ricette più amate? Gli anolini in brodo, i pisarei e faśö (piccoli gnocchetti di pane raffermo e farina con sugo di fagioli) e i tortelli di ricotta e spinaci.

Le 12 tappe di 4 Ristoranti dal Nord al Sud Italia

Dopo i Colli Piacentini, il van dai vetri oscurati di Borghese si sposta in altre imperdibili tappe lungo lo Stivale.

Fa tappa a Chioggia (in Veneto), tra calli sospese sull’acqua e una cucina che sa di mare e tradizione, per poi passare a Cefalù (in Sicilia), tra vicoli arabi, pietra dorata e profumo di pesce fresco. Il viaggio di 4 Ristoranti attraversa poi la provincia di Macerata, cuore autentico delle Marche, dove la tavola è fatta di ricette di famiglia, per poi scendere sul litorale romano. Sale sulle pendici dell’Etna, dove la gastronomia incontra la forza della terra vulcanica, e arriva a Pisa, tra storia millenaria e trattorie che raccontano la Toscana più sincera.

Dalle vette e dai sapori decisi del Gran Sasso, dove la cucina è quella autentica montana, si passa a Taranto, affacciata su due mari e custode di una tradizione marinara unica. Il percorso continua nella provincia di Modena, regno dell’eccellenza emiliana tra paste ripiene e grandi salumi, per poi spingersi fino a Reggio Calabria, dove il Mediterraneo si esprime con profumi intensi e piatti identitari. Gran finale a Torino, elegante e golosa, capitale di una cucina raffinata che unisce tradizione sabauda e sperimentazione contemporanea.