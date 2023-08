La vera Gilded Age americana è qui: le più belle mansion da visitare

Ha ispirato una serie televisiva di grande successo, giunta già alla sua seconda stagione (in onda da ottobre su Sky e in streaming su NOW), quel periodo storico che, alla fine del XIX secolo, ha cambiato le sorti degli Stati Uniti d’America.

Quel periodo di crescita economica, chiamato “gilded age“, età dorata, nome ripreso dal titolo di un celebre romanzo di Mark Twain, corrisponde alla Belle Epoque nata in Francia e all’età vittoriana in Gran Bretagna.

La rapida espansione dell’industrializzazione portò a un boom economico negli Stati Uniti, specie al Nord-Est, con l’arrivo di molti immigrati in cerca di fortuna. Qualcuno la trovò (come la famiglia Russell del costume drama “The Gilded Age“) e altri invece no, contribuendo a quel divario sociale che faceva sì che i ricchi fossero davvero su un altro pianeta rispetto ai poveri.

Simbolo di questa ricchezza sfrenata erano le dimore, le cosiddette mansion, dove le famiglie più ricche americane vivevano e trascorrevano i mesi di villeggiatura, tra feste, balli, tè, partite di tennis e gite in barca. Le più belle furono costruite fuori città, a metà strada tra New York City e Boston.

Dove trovare le più belle mansion d’America

La città dove sono concentrate le più belle mansion d’America è Newport, nel Rhode Island, il più piccolo degli Stati USA. Ed è proprio qui che sono state girate molte delle scene delle due stagioni di “The Gilded Age”.

The Breakers, come in un film

Il ballo del debutto in società della figlia di George e Bertha Russell, Glady, nella prima stagione della serie Tv “The Gilded Age”, è stato girato proprio nella sontuosa Music Room di The Breakers, una splendida tenuta appartenuta alla facoltosa famiglia Vanderbilt, che aveva fatto una grande fortuna con le compagnie di navigazione e ferroviarie.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Progettata in stile rinascimentale italiano per volontà di Cornelius Vanderbilt II, presidente della New York Central Railroad alla fine dell’800, ha 70 camere riccamente decorate con colonne in alabastro, affreschi, stucchi dorati, boiserie, lampadari di cristallo e arredi impreziositi da stoffe ricamate, sete e velluti.

The Breakers è il più grande dei cosiddetti “cottage” estivi di Newport nonché simbolo del potere finanziario e mondano dei Vanderbilt.

Fonte: 123rf

Ispirato ai palazzi rinascimentali italiani e ai castelli francesi (uno dei camini di pietra lavorata è stato letteralmente smontato da uno château in Francia e rimontato in un salotto), è l’emblema dell’opulenza. La magione è aperta al pubblico, così come altre otto dimore gestite da The Newport County Society for the Protection of Sites and Monuments.

Marble House, a casa di Bertha Russell

La camera da letto di Bertha Russell (interpretata dall’attrice Carrie Coon), tutta rivestita in seta color lavanda, velluti e mobili in stile Luigi XIV, si trova in un’altra delle mansion più stupefacenti che si possono vedere a Newport: Marble House. Il nome non è un caso: l’intera villa è fatta di marmo, dentro e fuori, da cima a fondo. Degli 11 milioni di dollari spesi per la sua realizzazione, 7 servirono solo per il marmo.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Fu fatta costruire tra il 1888 e il 1892 da William K. Vanderbilt, figlio di Cornelius, come regalo di compleanno per la moglie Alva. Fu proprio questa splendida e iconica dimora a cambiare definitivamente il destino della cittadina di Newport, fino ad allora un tranquillo luogo di villeggiatura con case fatte di legno – che esistono tuttora e che rendono Newport una delle mete imperdibili del Rhode Island -, facendola diventare “the place to be” per la mondanità newyorchese che veniva a soggiornarvi d’estate.

L’intento della signora Alva Vanderbilt – proprietaria della camera da letto in cui dorme Bertha nella serie – era quello di rendere Marble House il tempio delle arti in America.

Fonte: 123rf

È anche grazie ai Vandebilt che Newport divenne famosa in tutto il mondo come meta mondiale della nautica. Il figlio di William e Alva, Harold, era un famoso velista che per ben tre volte difese con successo l’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo che prende il nome dall’imbarcazione che visse la prima regata in assoluto nel 1851, “America”. Sin dalla fine del XIX secolo, le acque di Newport sono state il campo di regata più prestigioso d’America e anche del mondo.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Inspirato alla Reggia di Versailles, con saloni dorati, salottini dai colori pastello stile Luigi XV e ritratti di Luigi XIV e dei Duchi di Mantova alle pareti, una vera e propria chiesa gotica ricostruita all’interno di una sala – la Gothic Room – stile Medioevo europeo, con rosoni di pietra e vetrate policrome alle finestre, proprio come fosse l’interno di una cattedrale, Marble House è ancora oggi la più sontuosa delle mansion, specie all’interno.

Hammersmith Farm, la vera dimora di Jackie O

In una di queste mansion ha vissuto anche Jacqueline Bouvier Kennedy, moglie di John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente degli Stati Uniti d’America, e poi di Aristotele Onassis.

Le loro nozze si celebrarono proprio nella Hammersmith Farm di Newport, una dimora in stile vittoriano affacciata direttamente sull’oceano ed è qui che si sarebbe dovuta stabilire la coppia al termine del mandato di JFK se non fosse stato assassinato. Hammersmith Farm non è aperta al pubblico, ma ce ne sono altre che si possono visitare.

Fonte: @SiViaggia - Ilaria Santi

Le altre splendide mansion a Newport

Il tour delle mansion della Gilded Age americana che s’affacciano su Bellevue Avenue, nell’Historic District di Newport è uno dei più belli che si possano fare durante un viaggio negli Stati Uniti d’America per comprendere la storia del Paese che ancora oggi è il più influente del mondo, anche grazie a imprenditori e uomini d’affari – ma anche collezionisti e filantropi – come i Vanderbilt, gli Astor, i Ford, i Rockefeller, i Morgan e i Carnegie.

Fonte: 123rf

Oltre a The Breakers e a Marble House, le mansion che si possono visitare sono The Elms, la villa di Edward Julius Berwind, proprietario di miniere di carbone e ispirato a un castello francese; Rosecliff, della famiglia tedesca Oelrichs, proprietaria di una compagnia di una navigazione, una dimora famosa per la sua scalinata interna a forma di cuore; Chateau-sur-Mer, fatta costruire dal ricco mercante William Shepard Wetmore in stile vittoriano. Prima dell’arrivo dei Vanderbilt a Newport era considerata la più bella mansion.

Uno dei primi “cottage estivi” fu Kingscote, costruito in stile gotico per George Noble Jones, uno de più grandi proprietari di piantagioni di cotone della Florida; The Isaac Bell House anche chiamata Edna Villa, di proprietà di un importante broker, rappresenta uno dei migliori esempi di stile Shingle ispirati a quello inglese.

Fonte: 123rf

Chepstow era, invece, di proprietà di Edmund Schermerhorn cugino di Mrs. Astor, la donna più influente della Gilded Age americana (come appare anche nella serie Tv). È costruita in stile rinascimentale italiano.

La più antica di tutte però è Hunter House che risale alla metà del 1700. Non nacque come mansion, ma ospitò governatori e militari durante la Guerra d’indipendenza e i francesi quando questi si fermarono a Newport alla fine del ‘700.

Per gli appassionati della serie Tv “The Gilded Age” e per tutti coloro che desiderano scoprire il lato più scintillante degli Stati Uniti d’America questo sarà la prossima meta di viaggio.

Fonte: 123rf