Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

Il Leone d’Oro 2025, Father Mother Sister Brother, è un film antologico diretto da Jim Jarmusch (in cui recita anche Cate Blanchett) e strutturato in tre segmenti ambientati ciascuno in una diversa nazione. Le riprese si sono svolte in tre location reali, scelte per incarnare lo spirito di ogni storia: New Jersey, Dublino e Parigi.

La scelta di girare in luoghi reali coincide con la struttura narrativa: un trittico dove ogni capitolo è immerso nella propria atmosfera geografica, riflettendo le dinamiche emotive e i silenzi tra genitori e figli in contesti culturali diversi. Il paesaggio si fa specchio dell’interiorità dei personaggi, valorizzando l’intimità meditativa tipica di Jarmusch, lontana da grandi colpi di scena.

Di cosa parla il film

Father Mother Sister Brother è un film che assume la forma di un trittico narrativo, intrecciando tre storie autonome, ma unite da un filo comune: i legami familiari complessi, fatti di distanza, affetto trattenuto e silenzi mai colmati.

Ogni episodio è ambientato nel presente e trova la propria voce in un contesto geografico diverso: Father si svolge nel nord-est degli Stati Uniti, dove due fratelli tornano dal padre solitario; Mother prende vita a Dublino, con il confronto teso e intimo tra una madre e le sue figlie; Sister Brother si sposta infine a Parigi, dove due gemelli si ritrovano dopo la morte dei genitori.

Il film è costruito come una galleria di ritratti discreti e profondamente umani, osservati con lo sguardo distaccato e poetico tipico di Jarmusch. Tra dialoghi quotidiani e momenti di sospensione, si alternano leggerezza e malinconia, mostrando come i rapporti familiari possano essere al tempo stesso fonte di attrito e di riconciliazione silenziosa.

Ufficio stampa Biennale Venezia

Dove è stato girato

Le riprese principali del film sono iniziate nel novembre 2023 in New Jersey, sono proseguite nella prima parte del 2024 in Irlanda e si sono concluse con il set parigino nei primi mesi del 2024.

West Milford, New Jersey (USA)

La prima parte, ambientata in una remota cittadina del nordest degli Stati Uniti, è stata girata a West Milford, nel New Jersey. Qui i protagonisti si confrontano con atmosfere sobrie e paesaggi suburbani, che rappresentano con delicatezza e autenticità lo spazio emotivo dei personaggi. Situata nella contea di Passaic nel New Jersey, West Milford è famosa per i suoi laghi e per i quartieri immersi nel verde, tra Greenwood Lake e i Monti Ramapo.

iStock

Dublino, Irlanda

Il secondo capitolo, ambientato nella capitale irlandese, è stato realizzato nei quartieri storici di Dublino, con riprese concentrate nella zona di Stoneybatter e Oxmantown Road. Stoneybatter, con le sue strade residenziali e le facciate storiche, offre un’ambientazione versatile perfetta per ricreare diversi scenari europei contemporanei.

Qui la tensione tra due sorelle e la madre scrittrice si svolge in un contesto urbano, intimo e caratterizzato da architetture tipiche del centro dublinese. Secondo l’Irish Film & Television Network (IFTN), il primo avvistamento di Cate Blanchett è avvenuto l’11 gennaio, mentre nei giorni successivi sono state effettuate ulteriori riprese con Vicky Krieps e Charlotte Rampling, fino al termine delle riprese.

iStock

Parigi, Francia

Il segmento finale si svolge a Parigi, dove due gemelli ritornano nell’appartamento dei genitori appena deceduti. Le riprese sono terminate nella capitale francese, con ambientazioni che catturano perfettamente l’eleganza malinconica e cosmopolita dello scenario parigino.

Parigi è spesso utilizzata come base per coproduzioni internazionali grazie alla varietà di quartieri che offre: dai grandi boulevard ai vicoli più raccolti, ideali per racconti focalizzati sui personaggi. Il catalogo ufficiale della Mostra di Venezia evidenzia come il film sia concepito come un trittico tra tre paesi, in linea con la scelta di concludere le riprese nella capitale francese.