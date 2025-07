iStock/Ufficio stampa Le location di Una pallottola spuntata

Dopo una fortunatissima saga, divenuta ben presto un assoluto cult a cavallo tra gli anni ’80 e ’90, il 2025 prova a sfornare un nuovo capitolo di Una pallottola spuntata con Liam Neeson al posto di Leslie Nielsen. Dal 30 luglio nelle sale italiane grazie a Eagle Pictures e in uscita il 1° agosto negli Stati Uniti, la nuova sprezzante commedia coinvolge, oltre alla star protagonista, anche nomi del calibro di Pamela Anderson e Paul Walter Hauser.

Diretto da Akiva Schaffer su sceneggiatura di Dan Gregor, Doug Mand e lo stesso Schaffer, questo sequel cercherà di portare una ventata di fresco humor in questa calda estate. Tra mille peripezie e folli siparietti, scopriamo quali sono i luoghi in cui il film è stato girato.

Di cosa parla il film

Il tenente Frank Drebin continua a vegliare sulla città, pronto a contrastare il crimine e a sventare ogni minaccia. Ma stavolta non si tratta del celebre Frank Drebin senior, bensì di suo figlio: il tenente Frank Drebin Jr. Anche lui in divisa, anche lui armato di determinazione e valori ereditati da suo padre, si può dire essere in tutto e per tutto il degno successore.

Quando una banda di malviventi mette a segno una rapina in banca, Drebin Jr non può certo restare a guardare, è impossibile per lui voltarsi dall’altra parte. E così, eccolo scendere in campo, affiancato da una bionda mozzafiato e pronto a tutto per risolvere il caso. Il tenente Frank Drebin è tornato (o forse non se n’è mai andato) più in forma che mai, erede naturale del sarcasmo e dell’azione.

Ufficio stampa

Dove è stato girato

Le riprese di Una pallottola spuntata sono iniziate il 6 maggio 2024 con il titolo provvisorio di Law of Toughness, proseguendo poi fino a chiudersi ufficialmente il 28 giugno dello stesso anno. Dimenticate però le solite location da cartolina, qui si viaggia tra vicoli sospetti, uffici di polizia tra i più disorganizzati d’America, banche rapinate e appartamenti dove succede di tutto, tranne quello che ci si aspetta. Il nostro “eroe” infatti, si muove tra queste ambientazioni con l’eleganza di un elefante in un negozio di porcellane. Preparatevi a scoprire i luoghi dove l’azione esplode, il crimine vacilla e il ridicolo regna sovrano.

Il nuovo Una pallottola spuntata ha scelto Atlanta, in Georgia, come luogo per girare la maggior parte delle scene. Utilizzando specifiche location come ad esempio il Martin Luther King Jr. Federal Building, ha potuto ricreare set esterni, come in questo caso il quartier generale della Squadra di Polizia. Atlanta e dintorni sono diventati così il nucleo pulsante per la produzione di questo film, come negli anni lo sono stati per tanti altri prodotti hollywoodiani.

Molte sequenze d’azione e di inseguimento sono state girate, più di preciso, nel centro di Atlanta, sfruttando il tipico paesaggio urbano. Noto anche come Downtown Atlanta, questo luogo è il cuore commerciale della città, un’area densa e vivace, caratterizzata da grattacieli moderni, hotel, centri congressi e sedi aziendali. Il centro di Atlanta è un mix di edifici storici e nuove costruzioni, con ampi viali, piazze pedonali e una forte presenza di trasporto pubblico. Negli ultimi anni, inoltre, si è spinto sulla riqualificazione della zona, con l’apertura di ristoranti, spazi culturali e iniziative di sviluppo sostenibile. In sintesi, è un quartiere dinamico, dove il business, il turismo e la storia urbana si intrecciano.

iStock

Diverse scene del film sono state girate poi nei teatri di posa di Atlanta, scelti per poter ottenere ambienti controllati e maggiormente funzionali. Queste location sono state utilizzare principalmente per sequenze d’azione e comiche. Gli studi di Atlanta, grazie a generosi incentivi fiscali offerti dallo Stato della Georgia, sono diventati una delle mete preferite delle produzioni hollywoodiane.

Questo ha portato anche alla nascita e all’espansione di numerosi studi di produzione moderni e attrezzati, per girare sia film che serie tv. Soundstage climatizzati, attrezzature moderne, green screen, backlot esterni e la vicinanza ad aree urbane e rurali per girare in diverse ambientazioni.

Il personale tecnico poi è altamente qualificato e le infrastrutture di supporto (per la post-produzione, effetti speciali, costumi), sono invidiabili. Un luogo dunque, in cui la versatilità delle diverse location e tutti gli elementi utili a comporre il prodotto, si fondono per creare il contesto perfetto di questo genere di film.