iStock/Ufficio stampa Le location del film "Un Duca all'Improvviso"

Diretto da Kevin Fair, Un Duca all’Improvviso è una commedia romantica firmata Hallmark ma anche un viaggio visivo attraverso paesaggi da cartolina che sembrano usciti da un romanzo d’altri tempi. Racconta la storia di Johnny Payne, un meccanico di Philadelphia con i piedi per terra e nessuna intenzione di cambiare la sua vita semplice e autentica. Con il suo modo di fare un po’ goffo ma irresistibilmente genuino, Johnny è l’ultima persona che ci si aspetterebbe di vedere tra le mura di un castello. Tutto cambia quando scopre, suo malgrado, che il padre che non ha mai conosciuto è in realtà un duca. Così, si ritrova catapultato in un mondo fatto di etichette, eredità nobiliari e aspettative che non gli appartengono. Mentre cerca di trovare il suo posto in questo universo tanto elegante quanto estraneo, entra in scena Prudence, la raffinata consigliera del duca.

Nonostante Johnny non abbia mai sognato una corona, il legame con Prudence cresce giorno dopo giorno, portandolo a riflettere su cosa significhi davvero appartenere a qualcosa – o a qualcuno. Un Duca all’Improvviso combina con grazia l’ironia di una storia da “pesce fuor d’acqua” con il romanticismo caldo e rassicurante tipico dei film Hallmark, impreziosito da scenari spettacolari che sembrano usciti da una fiaba e diventano veri protagonisti della storia.

iStock

Dove è stato girato

Le riprese si sono svolte nella contea di Dublino, in Irlanda, a partire da settembre 2024. Seguendo la tradizione di altri film Hallmark, si sono concluse nel giro di poche settimane dello stesso anno.

Il castello di Glasswick

Il castello presente nel film è il Luttrellstown Castle Resort in Irlanda. Situata a Kellystown, Castleknock, nella contea di Dublino, la splendida tenuta irlandese di 567 acri ha fatto da maestosa ambientazione al film, dando vita al fittizio Castello di Glasswick. Questo monumento storico emana un’eleganza senza tempo, rendendolo una scelta naturale per film che richiedono uno sfondo regale e incantevole. Con la sua maestosa architettura, i vasti paesaggi verdi e la sua tradizione secolare, il castello incarna il fascino aristocratico che definisce la narrazione reale del film. Immerso nella storia che risale al XV secolo, il Castello di Luttrellstown è da tempo associato a grandiosità e prestigio.

I suoi sontuosi interni, impreziositi da dettagli intricati, alti soffitti e mobili antichi, evocano un senso di nobiltà che arricchisce l’esperienza cinematografica. Oltre alle sue maestose sale, i lussureggianti giardini della tenuta, i sentieri panoramici e i muri in pietra ricoperti d’edera creano un’atmosfera da sogno, invitante e maestosa al tempo stesso. Il Castello di Luttrellstown vanta una lunga storia di eventi prestigiosi. In precedenza, è stato di proprietà della famiglia Luttrell per oltre 300 anni e in seguito è stato acquistato da un membro della famiglia Guinness. Nel 1999 David e Victoria Beckham hanno celebrato qui il loro matrimonio. Oggi, il castello è disponibile per eventi privati, matrimoni e ritiri aziendali.