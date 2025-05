La miniserie di Netflix è stata girata in diverse location nello Stato di New York, che hanno creato una perfetta atmosfera per i 5 episodi della dark comedy

Fonte: Getty Images/iStock Long Island City, New York, Stati Uniti con attrice di sirens

La miniserie Sirens – in cinque episodi – disponibile su Netflix, è una dark comedy che mescola satira sociale e suspense psicologica. Prodotta da Margot Robbie, la serie si ispira alla pièce teatrale Elemeno Pea di Molly Smith Metzler. Il cast stellare include il premio Oscar Julianne Moore nel ruolo della misteriosa miliardaria Michaela Kell, la star di Hollywood Kevin Bacon nei panni del marito Peter, Milly Alcock – rivelazione di House of the Dragon – come la sua assistente Simone e Devon cioè Meghann Fahy – della seconda stagione di The White Lotus – nel ruolo della sorella maggiore di Simone. C’è anche Glenn Howerton – C’è sempre il sole a Philadelphia – nel ruolo del losco vicino e amante segreto di Simone, Ethan; Felix Sois che interpreta il capo della sicurezza di Cliff House, Jose e Bill Camp – Joker , Il sacrificio del cervo sacro – che interpreta Bruce, il padre solitario di Devon e Simone.

Le riprese si sono svolte interamente nello Stato di New York, trasformando diverse location reali in scenari affascinanti e inquietanti.

Lloyd Harbour, Stato di New York

Michaela e il marito Peter vivono in una casa lussuosa nei pressi di un piccolo villaggio insulare. La location suggestiva è fittizia e le riprese sono state effettuate a Lloyd Harbor, un villaggio di Long Island che nel tempo ha attratto personaggi come Angelina Jolie, Billy Joel e Jerry Seinfeld. L’atmosfera di questo villaggio si sposa perfettamente con i pettegolezzi che ruotano attorno alla coppia miliardaria come i Kell.

Caumsett State Historic Park Preserve, Lloyd Harbor

Situato a Long Island, il Caumsett State Historic Park Preserve ha fornito le ambientazioni naturali per molte scene della serie sostituendo la fittizia Cliff House, sontuosa dimora di proprietà dei Kells. Questo parco ha contribuito a sottolineare le passioni per la natura di Michaela descritta come un’appassionata ambientalista. Le riprese hanno sfruttato le caratteristiche del luogo per enfatizzare il contrasto tra la bellezza naturale e le tensioni narrative della serie. Inizialmente adibita a country club e riserva di caccia, la casa padronale e le foreste circostanti furono trasformate in un parco statale nel 1961. La casa padronale funge solo da scheletro per la Cliff House.

Southold e Cutchogue, North Fork

Le cittadine di Southold e Cutchogue, nella regione del North Fork a Long Island, sono state utilizzate per diverse scene della serie. In particolare, una proprietà privata su Oregon Road a Cutchogue ha fornito ulteriori ambientazioni per la narrazione. Le riprese in queste località hanno aggiunto autenticità e profondità all’ambientazione di Port Haven, rafforzando il senso di comunità chiusa e privilegiata.

Steiner Studios, Brooklyn

Per le scene interne della Cliff House, la produzione si è affidata agli Steiner Studios di Brooklyn. Questi studi hanno permesso di ricreare gli ambienti lussuosi e dettagliati della residenza dei Kell, offrendo un controllo totale sull’illuminazione e la scenografia. L’utilizzo degli Steiner Studios ha garantito coerenza visiva e qualità cinematografica alle sequenze interne della serie.

Buffalo, Stato di New York

Alcune scene della serie sono ambientate a Buffalo, città natale delle sorelle Devon e Simone. Le riprese in questa località hanno fornito un contrasto visivo e tematico con l’opulenza di Port Haven, evidenziando le differenze socio-economiche tra i personaggi e approfondendo le dinamiche familiari al centro della trama. Sirens utilizza sapientemente le location dello Stato di New York per costruire un mondo narrativo ricco e coinvolgente. Le scelte di ambientazione contribuiscono a rafforzare i temi della serie, offrendo al pubblico un’esperienza visiva affascinante e immersiva.