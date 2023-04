Valle d’Aosta in primavera: 10 esperienze da non perdere

Finalmente la primavera è arrivata, con giornate bellissime e sempre più calde: è l’occasione giusta per immergersi nella natura. La Valle d’Aosta è una delle mete migliori da visitare, tra paesaggi meravigliosi e tanti monumenti storici. Prima tappa, per andare alla scoperta di questa regione ricca di sorprese, è il Castello di Fenis (nella foto): è una delle fortezze medievali meglio conservate in Italia, con una doppia cinta muraria merlata e numerose torri che si ergono verso il cielo.