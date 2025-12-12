Percy Jackson torna su Disney+ per una nuova avventura: queste sono le location che fanno da sfondo alla celebre serie mitologica alla sua seconda stagione

iStock/Getty Images Le location della seconda stagione di Percy Jackson

Percy Jackson è cresciuto ed è tornato per farci vivere le sue avventure. Dopo una prima stagione da record, la più vista su Disney+ al di fuori degli universi Marvel e Star Wars, il figlio di Poseidone torna a farsi strada tra compiti scolastici, ormoni impazziti e divinità desiderose di scatenare il caos.

Con la nuova stagione, in onda dal 10 dicembre 2025, l’avventura si allarga e le sfide diventano più grandi: Percy e i suoi compagni lasciano la sicurezza del set, dove è stata girata la prima stagione, per spingersi in una missione che li porterà lontano dagli studi e dentro location reali. L’adattamento del secondo libro della saga di Rick Riordan, Il Mare dei Mostri, li trascina infatti in un viaggio per salvare Camp Half-Blood, la loro scuola-rifugio, e l’amico Grover, mentre una minaccia titanica incombe sull’Olimpo.

Tradimenti, alleanze inaspettate, incluso un fratellastro ciclope appena scoperto, e un mondo mitologico sempre più concreto accompagnano Percy in quella che, per altri, sarebbe solo la seconda superiore. Per lui, invece, è l’inizio di un’avventura epica che si snoda tra Vancouver e dintorni, trasformati per l’occasione nel cuore pulsante di una New York carica di magia.

Mamquam, British Columbia

Per ricreare l’atmosfera di Camp Half-Blood, la produzione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo si è spinta fino al Mamquam, nella British Columbia. Situata nei pressi di Squamish, la Mamquam Forest Service Road è un’area nota per i suoi sentieri escursionistici immersi tra boschi fitti, montagne imponenti e panorami mozzafiato. Ed è proprio questa combinazione di natura incontaminata e vasti spazi aperti ad averla resa la scelta ideale per trasformarsi nel campo-scuola dove Percy e gli altri semidei affinano le loro abilità.

L’ambiente, lontano dagli studi e ricco di dettagli naturali, ha conferito alle scene un senso di realismo e di magia che sarebbe stato impossibile riprodurre interamente in digitale, soddisfacendo appieno gli obiettivi iniziali della produzione.

iStock

Loucks Farm, Ontario

L’albero di Thalia, simbolo di protezione e sacrificio sulla collina che segna il confine di Camp Half-Blood, è uno degli elementi più famosi della saga. Per portare sullo schermo questo luogo fondamentale, la produzione ha scelto un albero situato presso la Loucks Residence and Farm, un’antica proprietà di Langley con profonde radici storiche. Un tempo dimora di pionieri agricoli, oggi parte integrante dell’Aldergrove Regional Park, l’area ha offerto un paesaggio naturale ricco di carattere.

Dintorni di Vancouver

A circa un’ora dal centro di Vancouver si trova Wood Farm, una tenuta di 156 acri che ha offerto alla produzione lo spazio perfetto per alcune delle sequenze più dinamiche della stagione. Qui è stato allestito un vero e proprio circuito per le corse con le bighe, completo di pista a tutto giro e gradinate per gli spettatori, trasformando la vasta area rurale in un’arena mitologica degna dei semidei.

Ma Wood Farm non ha ospitato solo scene d’azione: la tenuta è stata utilizzata anche per vari interni, tra cui gli alloggi degli studenti di Camp Half-Blood, la residenza di Hermes e la capanna di Poseidone.

Minaty Bay, Ontario

Per la seconda stagione è stata usata nuovamente anche Minaty Bay, una baia privata situata a sud di Britannia Beach, nella British Columbia, ideale per ricreare le spiagge di Long Island, vicino a New York. Questa location era già stata utilizzata nella prima stagione per rappresentare una porzione di Camp Half-Blood, confermandosi una location estremamente versatile per le esigenze mitologiche della serie.