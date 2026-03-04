Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

Ufficio Stampa/iStock Le location di "Vanina 2"- In foto: Catania e l'Etna

Torna mercoledì 4 marzo, in prima serata su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, la seconda stagione di Vanina – Un vicequestore a Catania, che vede protagonista Giusy Buscemi con la partecipazione di Giorgio Marchesi.

La fiction, prodotta da Palomar (a Mediawan company) per RTI e diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca, è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia e accende i riflettori sulle bellezze autentiche di Catania, ma anche su un borgo poco conosciuto della sua periferia.

Di cosa parla

Per la vicequestore della Mobile di Catania Vanina Guarrasi (Giusy Buscemi) inizia un nuovo capitolo segnato ancora dai fantasmi del passato: il magistrato Paolo Malfitano (Giorgio Marchesi) le ha promesso un futuro insieme, ma prima vuole arrestare Salvatore Fratta, l’ultimo assassino di suo padre ancora latitante. Una pallottola recapitata a casa di Vanina conferma che la minaccia è reale, mentre la squadra le si stringe attorno e le viene assegnata una scorta.

Tra tensioni personali – il segreto di un’amica, una verità che può distruggere un collega e il ritorno di Manfredi Monterreale (Corrado Fortuna), che riaccende la gelosia di Paolo – Vanina affronta anche nuovi casi complessi: un benefattore ucciso, un cadavere scomparso e un delitto durante la festa di Sant’Agata. Indagini e sentimenti si intrecciano in una sfida sempre più personale.

Ufficio Stampa

Dove è stata girata

Catania, come suggerisce il titolo, è la protagonista assoluta delle riprese della seconda stagione di Vanina. Come nella prima stagione della serie Tv, sullo schermo appaiono vari luoghi iconici della città siciliana, ma anche alcune novità.

Il centro storico di Catania

Tra le location di Vanina 2 tornano piazza Mazzini con i suoi iconici portici e piazza Vincenzo Bellini, sede della squadra che accompagna Vanina Guarrasi nella risoluzione dei casi. Tra le altre piazze usate come location troviamo anche quelle di Dante e Federico di Svevia.

Altre scene sono state girate nel cimitero monumentale della città, con le sue cappelle gentilizie, e fuori e dentro le splendide chiese che punteggiano il centro storico, come quelle di San Nicolò l’Arena, di San Francesco Borgia, di San Giuliano e l’oratorio San Filippo Neri. Immancabile anche il meraviglioso Castello Ursino, l’imponente fortezza sveva del XIII secolo voluta da Federico II che oggi ospita il Museo Civico.

iStock

Ad accompagnare costantemente le vicende di Vanina è il re della Sicilia: l’Etna, la montagna che non dorme mai incombe in ogni scorcio in tutto il suo splendore. Le location scelte, in questa città tra storia e mare, rappresentano visivamente il personaggio di Vanina, che sembra animato dalle stesse contraddizioni: inquieta e vitale, divisa tra ombre e luci.

Tra il mare e il borgo di Ognina

Dal centro storico si raggiunge il mare: lungo la costa alcune riprese di Vanina 2 hanno come sfondo Plaia, il famoso litorale sabbioso di circa 18 km situato a sud di Catania, con un paesaggio caratterizzato da sabbia dorata, dune e numerosi stabilimenti balneari.

Sempre sul mare la troupe si è spostata anche a Ognina, un antico e pittoresco borgo marinaro situato nella zona nord di Catania, noto per il piccolo porto con la sua lunga tradizione legata alla pesca, il bel lungomare e la chiesa di Santa Maria di Ognina del X secolo, dove si celebra la festa della Madonna di Ognina.

L’antico borgo marinaro, in realtà, non è nuovo alle riprese cinematografiche: proprio nel suo porto sono state girate delle scene di Divorzio all’italiana con l’indimenticato Marcello Mastroianni.

iStock

I luoghi di Sant’Agata

Uno dei casi da risolvere nella seconda stagione è ambientato nei luoghi che si animano durante la festa di Sant’Agata, una delle celebrazioni religiose più grandi al mondo che ricorre tra il 3 e il 5 febbraio.

Nella serie Tv, durante la festa, viene trovato un uomo ucciso in un lago di sangue all’interno di una carrozza: le indagini si muovono tra i luoghi caratteristici della celebrazione, che tipicamente sono la Cattedrale in piazza Duomo, piazza Stesicoro (canto), via Crociferi, la salita di via Cappuccini e il giro esterno (via Plebiscito e piazza Palestro).