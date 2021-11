I luoghi della fiction Tv “Storia di una famiglia perbene”

Tratta dal romanzo della scrittrice Rosa Ventrella, la fiction Tv di Canale 5 “Storie di una famiglia perbene”, che vede protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno nei panni di Maria De Santis e Michele Straziota è ambientata in una delle città più belle d’Italia: Bari.

Proprio come nel romanzo, anche la serie Tv narra una storia accaduta tra gli Anni ’80 e ’90 a una famiglia di pescatori baresi. Ed è soprattutto Bari Vecchia a essere al centro della trama, con i suoi vicoli stretti e ricchi di storia.

A quel tempo, la vita a Bari Vecchia non era affatto facile. Povertà, droga e malavita locale rendevano il quartiere un luogo pericoloso, dove l’idea di cambiare vita era quasi impossibile. Tuttavia, la Bari raccontata è una città che in quegli anni si rinnova, cresce e si evolve, avvolta nell’azzurro del suo mare e dei suoi venti, dei profumi delle sue particolari ricchezze geografiche e gastronomiche.

Fortezze e palazzi nobiliari: lungo i vicoli stretti di Bari Vecchia, tra profumi e scorci di inaudita bellezza, si possono scoprire gli antichi edifici storici, che fanno da contraltare alla città sotterranea. Sontuosi palazzi e imponenti castelli – come il Castello normanno svevo – che raccontano la storia e l’anima di Bari. Quella delle famiglie che hanno fatto grande le città fin dall’epoca delle crociate.

Tanti sono gli esempi di pregio architettonico, anche negli edifici civili, che rendono il centro storico di Bari un’affascinate “vecchia” città nella città.

È sempre tra questi vicoli che è stata ambientata anche un’altra fiction di grande successo, “Le indagini di Lolita Lobosco“, con Luisa Ranieri nei panni di vicequestore di Polizia alle prese con avvincenti indagini di Polizia.

La zona storica di Bari Vecchia, con i suoi vicoli e le piazze, il meraviglioso lungomare e la Basilica di San Nicola, immagini che hanno catturato il cuore di chi non ha mai visitato il Capoluogo pugliese, valorizzato nelle immagini in tutta la sua bellezza, con la sua eterna primavera.

La fiction “Storie di una famiglia perbene” è stata realizzata con il contributo dell’Apulia Film Fund della Fondazione Apulia Film Commission e le riprese sono state realizzate oltre a Bari anche in altre zone della Puglia, tra cui il porticciolo di Monopoli.

Il romanzo “Storie di una famiglia perbene” è stato un “caso” editoriale internazionale, il libro dopo essere stato pubblicato in Italia è stato venduto in 17 Paesi.