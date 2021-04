Le location di “House of the Dragon”, il prequel di “Il Trono di Spade”

editato in: da

“House of the Dragon” è la serie prequel di “Game of Thrones” che uscirà nel 2022, basata sul romanzo fantasy di George R. R. Martin, “Fuoco e sangue”. Senza spoilerare la trama di quella che è già destinata ad avere un successo mondiale, vi raccontiamo ciò che sappiamo delle location in cui sono ambientati i dieci episodi della prima stagione.

La storia narra della famiglia Targaryen, quella a cui appartiene Daenerys, madre dei draghi, interpretata dall’attrice Emilia Clarke, e dell’inizio del declino della casata, da quando si trasferì a Roccia del Drago, unica famiglia – tutti con i capelli biondo platino – di signori dei draghi a sopravvivere al disastro di Valyria. A quel tempo, 300 anni prima degli eventi raccontati ne “Il Trono di Spade“, la famiglia regnava su tutti i sette regni, anche grazie ai loro draghi.

I protagonisti sono quindi Re Viserys Targaryen, Alicent Hightower, la principessa Rhaenyra Targaryen, il principe Daemon Targaryen e Lord Corlys Velaryon.

I luoghi che fanno da sfondo all’avvincente serie Tv sono quelli affascinanti della Cornovaglia, con la sua costa selvaggia e i suoi villaggi tipici. Proprio su una di queste baie sono state girate alcune scene di “House of the Dragon”.

Si tratta di Holywell Bay, a pochi chilometri dalla cittadina di Newquay, nel Nord della Cornovaglia. Una grandissima spiaggia di sabbia dorata con dune alte anche una ventina di metri. Quando c’è bassa marea, la spiaggia diventa molto ampia, circa un chilometro e mezzo, ma quando la marea sale e le correnti atlantiche si fanno più forti diventa il paradiso dei surfisti.

Non è la prima volta che questa baia viene scelta come location di film o serie Tv. Prima di “House of the Dragon” vi sono state ambientante alcune scene di “007 – La morte può attendere”, il film del 2002 con Pierce Brosnan e Halle Berry dove si doveva riprodurre una spiaggia della Corea del Nord, altrimenti impossibile da raggiungere, e diversi episodi della serie televisiva “Agatha Christie”.