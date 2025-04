Fonte: IPA/iStock Pontefract, città in cui è ambientata Adolescence

I 4 episodi che compongono la nuova miniserie Netflix, Adolescence, hanno raggiunto 96,7 milioni di visualizzazioni in soli 17 giorni, entrando nella Top 10 delle serie in lingua inglese più popolari di sempre sulla piattaforma streaming. Un successo clamoroso, quindi, dovuto anche ai vari temi che tratta: affronta argomenti complessi legati all’adolescenza, tra cui il bullismo, il cyberbullismo e l’influenza delle sottoculture online, come la “manosfera” (rete online di comunità maschili che discutono su tematiche legate alla condizione dai ragazzi e che spesso criticano il femminismo) e gli “incel” (uomini che non riescono a stabilire relazioni romantiche o sessuali, esprimendo in alcuni casi frustrazione e rancore verso le donne).

La trama si sviluppa attorno a Jamie Miller (interpretato da Owen Cooper), un tredicenne che è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso una compagna di classe, Katie Leonard. E, senza ombra di dubbio, una delle particolarità di questo prodotto è che ogni episodio è stato girato in un unico piano sequenza, una tecnica che non prevede stacchi di montaggio apparenti e che aiuta a far immergere lo spettatore nell’azione in modo realistico e coinvolgente. Ma dove è avvenuto tutto ciò?

West Yorkshire, Inghilterra

Questa interessante miniserie britannica del​ 2025 è stata girata principalmente nel West Yorkshire, regione dell’Inghilterra, che colpisce i suoi visitatori per via del suo paesaggio suggestivo, che si rivela un perfetto mix tra panorami urbani e rurali. Una zona che, inoltre, si distingue per essere una delle aree più importanti dal punto di vista industriale e culturale del Paese. Scopriamo insieme in quali precise località del West Yorkshire è stata filmata la miniserie del momento: Adolescence.

Pontefract

La città di Pontefract, pur essendo piccina, vanta una storia affascinante e che affonda le sue radici nell’epoca medievale. Nota soprattutto per il suo castello, possiede un forte legame con l’industria e l’agricoltura, tanto da rivelarsi una località in grado di offrire un giusto equilibrio tra urbanizzazione e tranquillità suburbana. Possiamo quindi affermare che proprio queste sue caratteristiche hanno fornito ai produttori della miniserie Netflix lo sfondo ideale per esplorare temi ampi e complessi come l’adolescenza, la famiglia e le difficoltà che tutti possono incontrare nella propria vita.

Non a caso, è proprio una sua area residenziale, Carr View, che è stata utilizzata per rappresentare il contesto familiare di Jamie Miller e della sua famiglia. Un modo per rendere ancora più autentica la narrazione di una comunità che, pur nelle sue zone più tranquille, è segnata da eventi drammatici e conflitti interiori.

South Kirkby

Anche South Kirkby è una piccola città del West Yorkshire, ma con una storia ancor più radicata nell’industria mineraria e nella tradizione di lavoratori rispetto alla precedente. Infatti è proprio da queste parti che sorge il Production Park, un grande studio (soprattutto musicale) in cui si sono state realizzate diverse riprese di Adolescence.

Proprio qua, infatti, si sono svolte soprattutto scene di polizia e detenzione, in modo da poter girare ambientazioni evidentemente piuttosto drammatiche in maniera sicura e precisa.

Fonte: IPA

South Elmsall

Voliamo ora a South Elmsall, altra cittadina del West Yorkshire che fa da sfondo ad alcuni momenti di Adolescence. Anch’essa possiede una lunga storia legata all’industria mineraria, ma in realtà è oggi un centro residenziale piuttosto tranquillo. In tale territorio sono state registrate soprattutto le scene scolastiche della miniserie, e in particolare presso il Minsthorpe Community College, istituto che è stato utilizzato per ricreare la Bruntwood Academy, la scuola frequentata dai protagonisti.

Wakefield

Poi ancora la cittadina di Wakefield, che inevitabilmente ha contribuito a fornire una rappresentazione ancor più autentica e realistica dell’ambiente urbano tipico del nord dell’Inghilterra. Non si può difatti negare che questa località doni un’immagine quasi perfetta della realtà che vivono i giovani protagonisti, quindi di una città ancora fortemente influenzata dal suo passato industriale, ma che, in qualche maniera, sta cercando di reinventarsi per il futuro.

Wainwright’s Garden Centre

A comparire nei 4 episodi è anche il Wainwright’s Garden Centre, un centro di giardinaggio scelto, molto probabilmente, per portare un’atmosfera più distintiva alla narrazione, aggiungendo un ulteriore strato di realismo e profondità. Non vi sorprenderà quindi sapere che è proprio qui che i personaggi si prendono una pausa e che riflettono su ciò che sta accadendo intorno a loro, ma che è anche il luogo che usano per allontanarsi dal caos della loro età e della vita di tutti i giorni.

Sheffield, Inghilterra

Alcune riprese della miniserie Tv di Netflix sono state girate anche nel South Yorkshire, sempre in Inghilterra. Anche in questo caso parliamo di una regione nota per il suo patrimonio industriale, ma pure per la sua splendida campagna. In particolare Adolescence ha scelto la città di Sheffield, caratterizzata da una cultura vivace, un paesaggio mozzafiato e teatro di una vasta gamma di ambientazioni diverse che, volente o nolente, arricchiscono la narrazione della serie.

Sheffield, infatti, offre un’architettura unica grazie a un’armoniosa fusione tra elementi industriali e moderni.