Esploriamo i luoghi storici e le scenografie iconiche che hanno dato vita al celebre film di Steven Spielberg che racconta l'anima del Sud degli Stati Uniti

iStock/Getty Images Le location del film "Il Colore Viola"

Girato nel 1985 negli Stati Uniti, Il Colore Viola è un dramma commovente diretto dal celebre regista Steven Spielberg che il 18 dicembre 2025 compie 40 anni. La sceneggiatura del film è basata sull’omonimo romanzo di Alice Walker, pubblicato nel 1982. Il cast comprende grandi nomi del cinema come Adolph Caesar, Willard Pugh, Rae Dawn Chong, Margaret Avery, Oprah Winfrey, Danny Glover e Whoopi Goldberg.

La versione del 1985 de Il Colore Viola fu un film rivoluzionario, sebbene suscitò polemiche per la sua rappresentazione cruda delle difficoltà affrontate dai personaggi. Pochi spettatori riuscirono a dimenticare Celie e le sfide che affrontò fin da giovanissima; tuttavia, il suo spirito vittorioso trasmetteva un messaggio di speranza e un esempio di coraggio.

Di cosa parla

Il Colore Viola racconta la condizione delle donne afro-americane nei primi decenni del ‘900 attraverso la vita di Celie, una giovane ragazza vittima di abusi familiari e domestici. Dopo aver subito violenze dal padre, Celie viene costretta a sposare Albert, un uomo violento e autoritario, e trascorre anni tra percosse, umiliazioni e perdita dei suoi figli.

L’unico sostegno è la sorella Nettie, con cui instaura un legame fatto di lettere e affetto, ostacolato però da Albert. La vita di Celie cambia quando incontra Shug Avery, una donna libera e indipendente che le insegna a riconoscere il proprio valore e a ritrovare coraggio e autonomia.

Getty Images

Dove è stato girato

Sebbene il romanzo fosse ispirato alla casa d’infanzia di Alice Walker a Eatonton, in Georgia, le riprese del film si svolsero principalmente nella casa di James C. Bennett a Lilesville, nella contea di Anson, e in Union County, entrambe in North Carolina, durante i mesi estivi.

North Carolina: il cuore del film

Gran parte delle scene più iconiche del film furono girate in North Carolina, sfruttando la varietà di paesaggi rurali e cittadine dell’epoca. Ad Anson County si trovavano la fattoria Bennett, il campo che rappresentava la casa di Celie e il tribunale di Wadesboro, tutti luoghi chiave per la storia. La fattoria Bennett servì da sfondo per molte scene domestiche e per gli esterni più importanti del film.

Le strade di Marshville furono trasformate per adattarsi all’ambientazione storica, ricoperte di fango e argilla, dando l’impressione di un piccolo paese del Sud all’inizio del secolo scorso. L’interno del negozio generale fu girato a Salisbury, permettendo di ricreare l’atmosfera autentica dei mercati rurali dell’epoca.

Alcune scenografie furono costruite su una piantagione d’epoca Antebellum nei pressi di Wadesboro e la chiesa che si vede nel film era una vera cappella battista di sessant’anni, smontata e ricostruita pezzo per pezzo nella nuova location.

California e Kenya

Alcune scene furono girate in California, sfruttando sia i paesaggi naturali sia gli studi cinematografici. Gli stages e il backlot degli studi furono utilizzati agli Universal Studios per scene come quelle di “Six Points Texas”, permettendo il controllo totale della produzione e delle condizioni di luce. A Monterey County furono realizzati alcuni esterni, offrendo paesaggi rurali idonei alla storia. A causa del caldo estivo, le scene ambientate in inverno furono girate con neve artificiale.

iStock

Mentre alcune scene vennero realizzate negli Universal Studios di Hollywood, una seconda unità guidata da Frank Marshall si recò in Kenya per filmare a Nairobi e nelle regioni abitate dai Maasai. Le riprese principali iniziarono il 5 giugno 1985. Durante le riprese, Spielberg incoraggiò sia Whoopi Goldberg sia Oprah Winfrey a improvvisare, compreso il famoso discorso di Sofia al tavolo della cena.