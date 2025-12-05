Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

Ufficio stampa SKY/iStock Le location della serie tv The Rainmaker

La nuova serie Sky The Rainmaker, tratta dal romanzo omonimo di John Grisham, porta sul piccolo schermo le avventure del giovane avvocato Rudy Baylor, alle prese con un caso di negligenza medica che metterà alla prova la sua carriera e la sua vita personale. Pur essendo ambientata negli Stati Uniti, la produzione ha scelto l’Irlanda come cornice principale, in particolare Dublino e la contea di Wicklow, trasformando paesaggi e città in scenari perfetti per il mondo legale e drammatico della serie.

Dove è stata girata

Anche se la storia di Rudy Baylor, interpretato dal giovane Milo Callaghan, è ambientata in South Carolina, la produzione ha deciso di concentrare gran parte delle riprese a Dublino, capitale dell’Irlanda e città più popolosa dell’isola. I lavori sono iniziati nell’ottobre 2024 e si sono protratti fino al marzo 2025.

Dublino

Dublino ha offerto alla serie una combinazione perfetta di scenari storici e moderni, con strade georgiane eleganti e architetture contemporanee che hanno permesso di ricreare l’atmosfera americana senza perdere autenticità. Molte scene fondamentali si svolgono in ospedale, data la centralità del caso legale nella trama. Per rendere le sequenze più realistiche, il team ha girato alcune scene cruciali presso il St. Mary’s Hospital, situato a Phoenix Park, Chapelizod. Il nome è stato cambiato in North City Hospital per esigenze narrative, permettendo di costruire un contesto fiction coerente.

Oltre agli interni ospedalieri, Dublino ha ospitato numerose scene ambientate in esterni, trasformando piazze, parchi e strade cittadine in spazi perfetti per la narrazione. Gli attori, tra cui Milo Callaghan e Lana Parrilla, hanno approfittato delle pause sul set per esplorare la città e creare legami con il cast e la troupe. Come ha dichiarato l’attrice: “Essere in Irlanda, in un paese nuovo, fuori dalla propria comfort zone, ti avvicina subito agli altri. A volte potrebbe non funzionare, ma qui tutto è stato fantastico”.

Dublino è diventata così una location chiave, non solo per le riprese, ma anche per il carattere e la coesione del cast. La città è famosa a livello mondiale per la sua infrastruttura cinematografica, con incentivi fiscali, trasporti efficienti e una varietà di scenari che la rendono meta ideale per produzioni internazionali come Foundation, Normal People e Veronica Guerin.

iStock

Wicklow County

Oltre a Dublino, alcune scene di The Rainmaker sono state girate nella contea di Wicklow, conosciuta come il Giardino d’Irlanda. Località come Bray e la cittadina di Wicklow sono state sfruttate per riprodurre i paesaggi della South Carolina, grazie alla loro costa spettacolare e alle zone montuose. Le riprese a Bray, ad esempio, si sono concentrate in date precise come il 17 dicembre 2024, mentre Wicklow ha ospitato numerose scene esterne grazie ai suoi panorami naturali mozzafiato. Una parte del lavoro è stata effettuata negli Ardmore Studios, situati a Herbert Road, Killarney, Bray.

Gli studi, i più antichi dell’Irlanda (aperti nel 1958), offrono tutto il necessario per una produzione televisiva di alto livello: cinque soundstage, uffici di produzione, laboratori, strutture per trucco e costumi, catering e molto altro. Wicklow County è da anni una scelta privilegiata per produzioni di prestigio. Titoli come Moonflower Murders, The Great Train Robbery, The Running Man e Jack Taylor sono stati girati proprio qui, grazie alla combinazione di bellezze naturali e strutture professionali.