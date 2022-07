Interno ed esterno della casa del Padrino

Era il 1972 quando per la prima volta appariva nelle sale cinematografiche Il Padrino, diretto da Francis Ford Coppola. La pellicola è diventata in poco tempo un vero e proprio cult che a distanza di cinquant’anni non ha perso smalto. Gli appassionati della famiglia Corleone, che hanno sempre sognato di entrare nella casa tanto amata, potranno finalmente realizzare il loro desiderio e dormire al suo interno.