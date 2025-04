Fonte: Ufficio stampa/iStock Dirty Dancing film location

Dirty Dancing, il film del 1987 che ha conquistato generazioni di spettatori con la sua storia d’amore travolgente e la danza indimenticabile, è molto più di un semplice cult cinematografico. Le sue location, perlopiù incastonate in paesaggi suggestivi, hanno contribuito in modo fondamentale a creare l’atmosfera magica e nostalgica che ancora oggi caratterizza il film. La storia di Baby e Johnny non sarebbe stata la stessa senza il fascino delle location che hanno fatto da sfondo ai momenti più emozionanti e iconici del film.

È l’estate del 1963, Kennedy è ancora presidente e la famiglia Houseman parte per la vacanza annuale in un periodo storico in cui molti resort avevano ancora politiche apertamente antisemite. La destinazione degli Houseman è la zona dei Monti Catskill nello Stato di New York, sede di hotel e bungalow di proprietà di ebrei, soprannominata la “Borscht Belt”. Questa zona di villeggiatura visse il suo massimo splendore tra il 1950 e il 1960 per poi iniziare il declino fino al 1970.

Dove è stato girato

Le location di Dirty Dancing non sono solo sfondi per la storia d’amore tra Johnny e Baby, ma sono diventate protagoniste a loro volta, contribuendo a creare un’atmosfera unica. Per molti fan, visitare i luoghi del film è un modo per rivivere la magia di un classico senza tempo. La combinazione di paesaggi naturali spettacolari, location storiche e una scenografia accurata ha fatto di Dirty Dancing non solo un film iconico, ma un viaggio indimenticabile attraverso gli Stati Uniti, dai laghi della Carolina del Nord alle montagne della Virginia.

Mountain Lake Lodge, Virginia

La maggior parte delle riprese esterne di Dirty Dancing è stata realizzata al Mountain Lake Lodge o “Kellerman’s”, una storica struttura situata nelle montagne della Virginia, in cima al Salt Pond Mountain. Il lodge, situato in una riserva naturale e santuario ornitologico di 2.600 acri nelle Blue Ridge Mountains, è un luogo che evoca un senso di isolamento e serenità ed è diventato famoso per i suoi ampi spazi verdi e le sue strutture rustiche, che ben si adattano all’ambientazione degli anni ’60 in cui è ambientato il film. L’edificio principale si affaccia ancora su quella che era la baita della famiglia Houseman e sul gazebo in riva al mare dove il signor Houseman (Jerry Orbach) si lamenta dopo che l’amata figlia Baby (Jennifer Grey) ammette di aver passato la notte con l’arrogante insegnante di danza Johnny Castle (Patrick Swayze).

Oggi, il Mountain Lake Lodge è una meta di pellegrinaggio per i fan del film, che possono visitare numerose aree iconiche, come il palco all’aperto dove Johnny e Baby si esibiscono nella leggendaria danza finale. Anche il lago stesso, che appare in numerosi momenti del film, è un luogo amato dai visitatori che possono camminare sulle rive e godere della bellezza naturale che ha fatto da cornice a scene romantiche e di crescita personale.

Fonte: iStock

Il Mountain Lake

Il lago che appare in molte scene di Dirty Dancing è il Mountain Lake, una distesa d’acqua che si trova proprio accanto al Mountain Lake Lodge. Questo lago ha giocato un ruolo cruciale nel film, sia come luogo simbolico che come sfondo per alcune delle scene più suggestive, tra cui quella in cui Baby e Johnny si incontrano per la prima volta e lui le insegna i passi di danza. In realtà, il Mountain Lake è un lago naturale che ha visto un abbassamento del livello dell’acqua nel corso degli anni, ma la sua bellezza incontaminata è rimasta un elemento fondamentale per l’atmosfera del film.

North Carolina: Lake Lure e la famosa scena della presa

Un altro luogo che ha ospitato alcune delle scene più iconiche di Dirty Dancing è il Lake Lure, situato nella Carolina del Nord. In particolare, la scena della presa finale, quando Johnny solleva Baby nell’aria, è stata girata in questo suggestivo lago. Sebbene il Mountain Lake fosse la location principale per le riprese esterne, Lake Lure ha contribuito a creare la perfetta atmosfera da resort estivo. La scena è diventata una delle più memorabili del film, ed è stata girata in un angolo pittoresco del lago che oggi è facilmente riconoscibile dai fan.

Fonte: iStock

I villaggi della Carolina del Nord

Alcune scene del film sono state girate in altre aree della Carolina del Nord, tra cui i villaggi circostanti di Asheville. Sebbene non siano luoghi tanto noti come il Mountain Lake Lodge, questi paesaggi montani e i pittoreschi villaggi hanno aggiunto bellezza al film e contribuito alla sua ambientazione anni ’60, offrendo panorami ideali per la narrazione. La zona di Asheville, con le sue montagne e foreste, è ancora oggi una popolare destinazione turistica per chi è interessato a visitare le location di Dirty Dancing. Famosa anche per la sua architettura storica, tra cui il Biltmore Estate, una delle più grandi residenze private degli Stati Uniti, costruita dal magnate George Washington Vanderbilt II, la città ospita anche numerosi musei, gallerie d’arte e una vivace scena musicale che attrae artisti e appassionati di ogni genere.

Le riprese interne: la scenografia di Kellerman’s

Anche se molte delle scene esterne sono state girate in Virginia e Carolina del Nord, gran parte delle riprese interne del film sono state realizzate in studio. Le sale da ballo, gli spazi comuni del resort e le stanze degli ospiti sono state costruite in modo da ricreare l’atmosfera accogliente e vivace di Kellerman’s. Le scenografie, curate nei minimi dettagli, hanno permesso di realizzare l’illusione di un grande resort estivo, dove la musica e la danza sono protagoniste.