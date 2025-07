iStock/Amazon Prime Video Le location della serie "L'estate nei tuoi occhi 3"

Il 16 luglio torna su Prime Video una serie tv amatissima, soprattutto dal pubblico dei più giovani: L’estate nei tuoi occhi. Giunti alla terza stagione, nonché ultima, vedremo dove ci porterà questo ciclo seriale conclusivo, che partirà con i primi due episodi per proseguire poi con puntate settimanali fino al 17 settembre, per un totale di undici (la stagione più lunga della serie).

Il teen drama, già cult tra i prodotti del genere rom-com, si basa sulla trilogia di romanzi della scrittrice americana Jenny Han e si è fatta immediatamente apprezzare da milioni di fan. Oltre ai personaggi e agli intrecci che li legano, sono le location ad avere un ruolo determinante.

Cosa racconta la terza stagione

Questa stagione conclusiva de L’estate nei tuoi occhi si baserà sul terzo romanzo We’ll Always Have Summer, in Italia pubblicato da Rizzoli con il titolo Per noi sarà sempre estate. La storia si svolge due anni dopo i fatti narrati in Non è estate senza te, il secondo volume della serie. Belly (interpretata da Lola Tung) ora frequenta il college, ma il suo cuore è ancora diviso tra i due fratelli Fisher.

Sebbene sia convinta di voler costruire un futuro con Jeremiah, tutto cambia quando Conrad riappare nella sua vita, rivelandole di essere tornato single. Questo riaccende in lei vecchi sentimenti e la porta a mettere in discussione le sue certezze. Solo nel terzo romanzo, dopo molte difficoltà e persino un viaggio in Spagna, Belly fa finalmente una scelta definitiva. E sì, si sposa con uno dei due fratelli ma svelare ulteriori dettagli sarebbe davvero un grosso spoiler.

Dove è stata girata

Le riprese dello show Amazon che racconta il triangolo amoroso tra Belly e i due fratelli Conrad e Jeremiah, si sono svolte principalmente a Wilmington, Carolina del Nord, ma includono anche altre location come Carolina Beach, Fort Fisher e Padgett Station. Inoltre è stato riportato che alcune riprese sono state realizzate a Parigi, con alcuni membri del cast, tra cui Lola Tung (Belly) e Gavin Casalegno (Jeremiah).

Cousins Beach

Curiosamente, nella sceneggiatura originale della serie, Cousins Beach era stata immaginata come una località situata nella zona di Cape Cod. Ma quando si passa dalla finzione alla realtà delle riprese, lo scenario cambia completamente. Le sequenze ambientate nella cittadina costiera sono state girate in realtà nei dintorni di Wilmington, nella Carolina del Nord, sfruttando le suggestive spiagge di Carolina Beach, Kure Beach e Wrightsville Beach.

Wilmington, tra l’altro, non è nuova ai riflettori: è stata infatti il set di numerosi teen drama come Dawson’s Creek e One Tree Hill, ma anche di grandi produzioni come Iron Man 3 e Scream 5. Persino il celebre cartello “Entering Cousins Beach“, che dà il benvenuto nella città immaginaria della serie, è stato installato a Southport, sempre in Carolina del Nord. Più precisamente, nei pressi dell’antica torre di avvistamento della Wilmington Cape Fear Pilots Association. Questa zona, ricca di fascino, è stata usata anche per le riprese di numerosi altri film e serie, tra cui Vicino a te non ho paura, Under the Dome e So cosa hai fatto.

La casa sulla spiaggia della famiglia Fisher

Passiamo alla splendida casa della famiglia Fisher che si trova a Porters Neck Plantation, a Wilmington. Sebbene la casa sia stata la location di molte riprese esterne della serie, praticamente tutti gli interni sono stati fatti nei teatri di posa degli Screen Gems Studio, sempre a Wilmington. “È un rifugio estivo per le due famiglie“, ha dichiarato a House Beautiful la decoratrice del set della prima stagione, Beth Robinson. “Le stanze sono ampie e ben curate in ogni dettaglio. Non è pretenzioso, ma piuttosto caldo e accogliente. È il tipo di posto in cui puoi entrare dalla spiaggia e appoggiare i piedi insabbiati sul tavolino.”

Il Country Club

Ricordate il country club della prima stagione? Ha avuto un ruolo fondamentale nella storia: era il posto dove lavoravano Jeremiah e Steven, il fratello di Belly, e dove Belly ha trascorso molto tempo tra lezioni e prove in preparazione del suo debutto al ballo delle debuttanti. Nella realtà tutte queste scene sono state girate al Cape Fear Country Club, un elegante club situato a Wilmington, nella Carolina del Nord. Tuttavia la serata del ballo vero e proprio è stata ambientata altrove: le riprese si sono svolte all’interno della St. Mary Catholic School, che curiosamente è anche il più antico club privato dello stato, risalente al 1896.

Brown University

Sebbene sarebbe bello pensare che le riprese ambientate alla Brown University siano state effettivamente girate lì, la realtà è un po’ diversa. Le scene in questione sono state realizzate presso la University of North Carolina, a Wilmington. Secondo una fonte citata da People, l’università aveva proprio “quell’atmosfera che Jenny [Han] cercava”. La produzione aveva valutato anche la possibilità di girare alla University of North Carolina a Chapel Hill, l’università frequentata dall’autrice, ma a causa delle restrizioni legate al COVID e a problemi di tempistiche, il piano non è andato in porto.

Hell’s Kitchen

Non stiamo parlando del celebre quartiere newyorkese, in questo caso l’Hell’s Kitchen che appare in The Summer I Turned Pretty si trova nel cuore di Wilmington, Carolina del Nord. Questo locale non è nuovo agli appassionati di serie TV: è lo stesso bar infatti dove Joey Potter (Katie Holmes) ed Eddie Doling (Oliver Hudson) lavoravano nella sesta stagione di Dawson’s Creek.

Parigi

Infine, per chiudere alla grande, possiamo confermare che Parigi è una nuova meta della terza e ultima stagione, come anticipavamo prima. Sono infatti stati avvistati i protagonisti e la troupe proprio nella città francese, confermando le indiscrezioni che giravano da tempo, sulla possibilità di alcune scene ambientate lì. La terza stagione di questo amato prodotto teen drama lascerà dunque momentaneamente Cousins Beach per il romanticismo delle ambientazioni francesi.